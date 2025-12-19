SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Fin du règlement de la dette d'acquisition des sociétés Triple A et Sirius Media Production (ex-PM-SA)

Communiqué de Presse

Paris, 19 décembre 2025 à 8h

SIRIUS MEDIA

Fin du règlement de la dette d'acquisition des sociétés Triple A et Sirius Media Production (ex-PM-SA)

Fin du tirage des tranches du contrat Atlas Capital Market

Paris (France), le 19 décembre 2025 – 8h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) annonce avoir finalisé le remboursement de la dette d'acquisition de Triple A et Sirius Media Production (ex-PM SA), conformément au protocole transactionnel signé en mai 2025 [1] , et avoir tiré les dernières tranches du contrat de financement par obligations convertibles en actions (OCA) mis en place au profit d'Atlas Capital Markets [2] .

Le tirage en actions Sirius Media des dernières obligations détenues par Atlas Capital Markets a eu lieu le 15 décembre 2025 et porte à 3,6 M€ le montant total utilisé sur les 4 M€ disponibles, mettant, par la même occasion, fin à ce financement. A ce jour, sur les 36 000 obligations tirées, 22 500 obligations ont été converties. Ce financement a permis au Groupe de disposer des fonds nécessaires pour négocier un accord avec ses créanciers lui permettant d'annuler plus de 35 M€ de dette [3] .

Conformément à cet accord, Sirius Media a procédé le 15 décembre 2025 au versement de la dernière mensualité lui permettant, entre autres, de solder la dette relative aux crédits-vendeurs liés à l'acquisition des sociétés Triple A et Sirius Media Production.

Le règlement définitif de cette dette marque une nouvelle étape du redressement financier de Sirius Media qui continue de travailler sur l'optimisation de ses coûts, sur la réduction de sa dette obligataire [4] , sur le projet d'acquisition dans l'animation [5] et sur le développement de nouvelles activités notamment dans les cryptomonnaies. Par ailleurs, le processus concernant le rapprochement capitalistique [6] se poursuit et reste toujours conditionné à la levée de l'ensemble des conditions suspensives.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Facteurs de risques

Il est précisé que le prix du Bitcoin est sujet à de fortes fluctuations, pouvant entraîner une dépréciation rapide et significative du Bitcoin détenu par le Groupe, et que contrairement aux actifs traditionnels, la liquidité du Bitcoin peut être affectée par des variations de marché soudaines, des restrictions réglementaires ou des dysfonctionnements des plateformes d'échange.

