 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Fin du règlement de la dette d'acquisition des sociétés Triple A et Sirius Media Production (ex-PM-SA)
information fournie par Actusnews 19/12/2025 à 08:00

Communiqué de Presse

Paris, 19 décembre 2025 à 8h

SIRIUS MEDIA

Fin du règlement de la dette d'acquisition des sociétés Triple A et Sirius Media Production (ex-PM-SA)

Fin du tirage des tranches du contrat Atlas Capital Market

Paris (France), le 19 décembre 2025 – 8h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) annonce avoir finalisé le remboursement de la dette d'acquisition de Triple A et Sirius Media Production (ex-PM SA), conformément au protocole transactionnel signé en mai 2025 [1] , et avoir tiré les dernières tranches du contrat de financement par obligations convertibles en actions (OCA) mis en place au profit d'Atlas Capital Markets [2] .

Le tirage en actions Sirius Media des dernières obligations détenues par Atlas Capital Markets a eu lieu le 15 décembre 2025 et porte à 3,6 M€ le montant total utilisé sur les 4 M€ disponibles, mettant, par la même occasion, fin à ce financement. A ce jour, sur les 36 000 obligations tirées, 22 500 obligations ont été converties. Ce financement a permis au Groupe de disposer des fonds nécessaires pour négocier un accord avec ses créanciers lui permettant d'annuler plus de 35 M€ de dette [3] .

Conformément à cet accord, Sirius Media a procédé le 15 décembre 2025 au versement de la dernière mensualité lui permettant, entre autres, de solder la dette relative aux crédits-vendeurs liés à l'acquisition des sociétés Triple A et Sirius Media Production.

Le règlement définitif de cette dette marque une nouvelle étape du redressement financier de Sirius Media qui continue de travailler sur l'optimisation de ses coûts, sur la réduction de sa dette obligataire [4] , sur le projet d'acquisition dans l'animation [5] et sur le développement de nouvelles activités notamment dans les cryptomonnaies. Par ailleurs, le processus concernant le rapprochement capitalistique [6] se poursuit et reste toujours conditionné à la levée de l'ensemble des conditions suspensives.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media
AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs
Solène Kennis
+33 (0)1 75 77 54 68
siriusmedia@aelium.fr

Facteurs de risques

Il est précisé que le prix du Bitcoin est sujet à de fortes fluctuations, pouvant entraîner une dépréciation rapide et significative du Bitcoin détenu par le Groupe, et que contrairement aux actifs traditionnels, la liquidité du Bitcoin peut être affectée par des variations de marché soudaines, des restrictions réglementaires ou des dysfonctionnements des plateformes d'échange.

[1] Communiqué du 12 mai 2025.

[2] Communiqué du 3 avril 2025

[3] Communiqués du 3 avril, du 12 mai et du 31 octobre 2025.

[4] Communiqué du 9 mai 2023

[5] Communiqué du 28 mai 2025

[6] Communiqués du 12 mai et du 28 mai 2025


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l5tslpucYpuYx26dY52ba2ZpaJuTk5ObaGeblGltasjHnWtilZlpasrHZnJmm2lv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95649-cp_sirius_fin_oca_rembt_acquisition_vd.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

SIRIUS MEDIA
0,0009 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • billet yens (Crédits: Adobe Stock)
    Le yen peine à sortir de la "zone de danger" alors que le Japon relève ses taux
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:10 

    par Jamie McGeever Le yen japonais JPY= a été la devise la moins performante par rapport au dollar américain meurtri en 2025, même si la Banque du Japon a été la seule grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt . La poursuite du resserrement ne garantira ... Lire la suite

  • Le siège d'Emeis. (Crédit: / Emeis)
    A suivre aujourd'hui emeis
    information fournie par AOF 19.12.2025 08:06 

    (AOF) - emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points ... Lire la suite

  • Bâtiment de la Banque centrale française à Paris
    La Banque de France relève sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:02 

    La Banque de France (BdF) a relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, ‍à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre. L'institut table désormais sur une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ... Lire la suite

  • Logo d'Ipsen à Boulogne-Billancourt
    Ipsen : le médicament expérimental contre la FOP ne passe la Phase II FALKON
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:00 

    Ipsen a annoncé vendredi ‍que l'essai pivotal de Phase II FALKON pour ‌son médicament expérimental, le fidrisertib contre la ​fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), ⁠n'a pas atteint son critère principal, engendrant ⁠la ‍clôture de l'étude. Le médicament ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank