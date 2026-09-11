SIRIUS MEDIA : Sirius Media dévoile le teaser de " 11 septembre, au pied des tours ", réalisé intégralement en intelligence artificielle, pour les 25 ans des attentats

Communiqué de Presse Paris, le 11 septembre 2026 à 18h00

Sirius Media dévoile le teaser de « 11 septembre, au pied des tours », réalisé intégralement en intelligence artificielle, pour les 25 ans des attentats

Annoncé le 15 juillet pour début septembre, le teaser est livré dans les délais et dévoilé au public : première application concrète de la stratégie de distribution directe du Groupe

Paris (France), le 11 septembre 2026 – 18h00 – Le groupe SIRIUS MEDIA (Euronext Growth® Paris : FR0014017FP5 – ALSRS) annonce la mise en ligne, ce jour, du teaser de « 11 septembre, au pied des tours », adaptation du témoignage de Mikaël Benfredj publié aux éditions Écrin, dont les droits d'adaptation audiovisuelle font l'objet d'un contrat d'option signé le 13 juillet 2026 (cf. communiqué du 15 juillet 2026). Réalisé intégralement en intelligence artificielle, le teaser est diffusé sur la chaîne YouTube du Groupe, vingt-cinq ans jour pour jour après les attentats du 11 septembre 2001.

• Engagement tenu : le communiqué du 15 juillet 2026 annonçait un teaser réalisé en intelligence artificielle « attendu début septembre 2026 » ; il est livré et mis en ligne le 11 septembre 2026, soit un délai de seulement huit semaines entre la signature de l'option (13 juillet 2026) et la livraison du master (7 septembre 2026) ;

• Réalisation d'un teaser d'environ deux minutes, produit avec des outils d'intelligence artificielle générative par les équipes de Sirius Media (montage et post-production), avec le concours de Jean de Loriol (réalisation) et Lionel Abbo (adaptation) ;

• Première application concrète de la stratégie de distribution directe présentée le 22 juin 2026 : diffusion auprès du public via un canal numérique opéré par le Groupe, et mesure en conditions réelles de l'appétence des audiences ;

La prochaine étape sera consacrée au développement du projet : écriture d'un [long métrage / unitaire de 90 minutes] et présentation aux diffuseurs et partenaires de distribution, dans la perspective de la levée de l'option.

Images extraites du teaser « 11 septembre, au pied des tours » — réalisation Jean de Loriol, une production Sirius Media Production, d'après l'œuvre publiée aux éditions Écrin. Visuels HD disponibles sur demande auprès de Seitosei-Actifin.

« 11 septembre, au pied des tours » : le récit d'un rescapé, porté à l'écran

11 septembre 2001, New York, 8h46. Au pied des Twin Towers, Mikaël Benfredj, alors stagiaire dans la finance, assiste en direct aux deux impacts. Son témoignage, publié aux éditions Écrin le 20 août 2025, restitue à la première personne une journée qui a bouleversé sa vie. Le teaser en propose une première incarnation à l'écran : l'arrivée d'un jeune Français à Manhattan à l'été 2001, sa passion pour la photographie, et la matinée du 11 septembre vécue depuis la rue, au pied des tours.

En ce jour de commémoration, Sirius Media s'associe à la mémoire des victimes des attentats et de leurs proches.

Un teaser réalisé intégralement en intelligence artificielle, livré dans les délais annoncés

Conformément à la méthode présentée le 22 juin 2026 (cf. communiqué « Une nouvelle page ») et rappelée le 15 juillet 2026, chaque projet du Groupe est d'abord testé par un teaser réalisé en intelligence artificielle, avant tout engagement de budget de production. Pour « 11 septembre, au pied des tours », le teaser a été réalisé par Jean de Loriol, auteur-réalisateur ; l'adaptation est signée Lionel Abbo, co-fondateur des éditions Écrin ; le montage et la post-production ont été assurés par les équipes de Sirius Media Production. Décors de New York en 2001, personnages, mise en scène : l'ensemble des images a été généré par intelligence artificielle.

Huit semaines se sont écoulées entre la signature de l'option, le 13 juillet 2026, et la livraison du master, le 7 septembre 2026. Le calendrier annoncé a donc été tenu.

Distribution directe : le public juge en conditions réelles

Le teaser est diffusé sur la chaîne YouTube du Groupe, accessible à tous : https://youtu.be/fYicj-OSH1o Cette mise en ligne constitue la première application concrète de la stratégie de distribution directe présentée le 22 juin 2026 : diffuser auprès des audiences via des canaux numériques opérés en propre, mesurer en conditions réelles l'appétence du public pour un univers (vues, durée de visionnage, partages) et orienter les décisions de production sur des données d'audience. Les enseignements de cette diffusion seront intégrés au développement du projet.

Prochaine étape : développement du projet

Le teaser ouvre la phase de développement de l'adaptation. Le Groupe et les éditions Écrin travaillent à l'écriture d'un unitaire de 90 minutes et présenteront le projet aux diffuseurs et partenaires de distribution, en France et à l'international. Le groupe se réservera également la possibilité de distribuer directement ce contenu sur sa chaine YouTube ou celle de ses partenaires. La levée de l'option et l'entrée en production dépendront de ces échanges ; le Groupe appliquerait alors son modèle de production accélérée, avec un objectif de mise à l'écran en 8 à 12 mois après la levée d'option (cf. communiqué du 15 juillet 2026). Le teaser de « Talk Chaud », second ouvrage sous option auprès des éditions Écrin, suivra.

À propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

À propos des éditions Écrin

Fondée en 2025 par David Benaym et Lionel Abbo, Écrin est une maison de création et d'édition qui se consacre aux histoires protéiformes, ayant le potentiel pour exister aussi bien à l'écrit qu'à l'écran. Quatorze titres ont déjà paru en quelques mois (Captif, Qui a volé les bijoux de Kim Kardashian ?), ainsi que des partenariats avec des acteurs importants de la Creator Economy (Matthieu Stefani, Le Média Positif). Écrin a pour ambition de proposer un nouveau modèle dans le monde de l'édition et de la création de propriétés intellectuelles.

Plus d'informations sur www.ecrineditions.com

Avertissement. Le présent communiqué est diffusé à titre d'information et ne constitue ni une offre de souscription ou d'achat de titres, ni une sollicitation en vue d'une telle offre, dans quelque pays que ce soit. Ce communiqué contient des déclarations de nature prospective relatives aux perspectives et à la stratégie du Groupe, notamment quant au développement et à l'adaptation de l'œuvre visée, à la levée de l'option, aux résultats d'audience du teaser et au calendrier de production ; ces déclarations ne constituent pas des garanties quant aux performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes, notamment liés à la levée effective de l'option, au financement et au développement du projet, à l'accueil du public et à la liquidité réduite du marché Euronext Growth®. Sirius Media ne prend aucun engagement de mise à jour de ces informations sous réserve de la réglementation applicable.