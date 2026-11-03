SIRIUS MEDIA : Résultats semestriels 2026

Communiqué de Presse Paris, le 3 novembre 2026 à 18h00

Résultats semestriels 2026

Désendettement poursuivi et base de coûts réduite de 61 % en deux ans

Paris (France), le 3 novembre 2026 – 18h00 – SIRIUS MEDIA (FR0014017FP5 – ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, publie ses résultats semestriels 2026. Les comptes consolidés au 30 juin 2026 présentés ci-dessous sont en cours de revue par les commissaires aux comptes ; ils pourraient être ajustés à l'issue de ces travaux.

Le semestre est marqué par la poursuite de l'assainissement : la base de coûts opérationnels recule de 30 % sur un an, l'endettement net baisse de 17,5 % et la restructuration de l'emprunt obligataire est comptabilisée. Le résultat net part du Groupe ressort à −113 695 K€, en raison d'une commission de conversion de 112 386 K€ liée à l'ancienne ligne Atlas ; cette charge est purement comptable, sans effet sur la trésorerie et neutre sur les capitaux propres.

Les points clés du semestre

Des coûts réduits de plus de moitié en deux ans. Les frais de personnel reculent de 59 % à 222 K€ et les autres achats et charges externes de 16 % à 968 K€. La base de coûts opérationnels s'établit à 1 196 K€, contre 1 700 K€ au S1 2025 (−30 %) et 3 039 K€ au S1 2024 (−61 %).

Les frais de personnel reculent de 59 % à 222 K€ et les autres achats et charges externes de 16 % à 968 K€. La base de coûts opérationnels s'établit à 1 196 K€, contre 1 700 K€ au S1 2025 (−30 %) et 3 039 K€ au S1 2024 (−61 %). Un résultat d'exploitation en amélioration de 949 K€. Il ressort à −4 268 K€ contre −5 218 K€ au S1 2025 (+18 %), grâce à la baisse de 46 % des dotations aux amortissements et provisions (2 407 K€ contre 4 459 K€), comme annoncé lors de la publication des résultats annuels (cf. communiqué du 20 mai 2026).

Il ressort à −4 268 K€ contre −5 218 K€ au S1 2025 (+18 %), grâce à la baisse de 46 % des dotations aux amortissements et provisions (2 407 K€ contre 4 459 K€), comme annoncé lors de la publication des résultats annuels (cf. communiqué du 20 mai 2026). Une dette financière en baisse de 17,5 %. L'endettement net s'établit à 13 030 K€ contre 15 790 K€ au 31 décembre 2025. L'avenant à l'emprunt obligataire Equisafe signé le 3 juin 2026 (cf. communiqué du 8 juin 2026) a annulé 1,28 M€ d'intérêts de retard et de pénalités et réduit d'environ 70 % le coût annuel des intérêts, le taux passant de 14 % à 4,251 % (au 30 juin 2026).

L'endettement net s'établit à 13 030 K€ contre 15 790 K€ au 31 décembre 2025. L'avenant à l'emprunt obligataire Equisafe signé le 3 juin 2026 (cf. communiqué du 8 juin 2026) a annulé 1,28 M€ d'intérêts de retard et de pénalités et réduit d'environ 70 % le coût annuel des intérêts, le taux passant de 14 % à 4,251 % (au 30 juin 2026). Un résultat financier positif hors commission de conversion. Hors cette commission, le résultat financier ressort à +1 027 K€, contre −829 K€ au S1 2025.

Hors cette commission, le résultat financier ressort à +1 027 K€, contre −829 K€ au S1 2025. Un capital remis à plat, des actionnaires présents. Le regroupement d'actions du 19 mai 2026 et la réduction du nominal à 0,02 € modifient les perspectives de financement : la charge de conversion constatée au semestre ne devrait pas se reproduire dans les mêmes conditions, et les actionnaires historiques ont continué à soutenir le Groupe.

Le regroupement d'actions du 19 mai 2026 et la réduction du nominal à 0,02 € modifient les perspectives de financement : la charge de conversion constatée au semestre ne devrait pas se reproduire dans les mêmes conditions, et les actionnaires historiques ont continué à soutenir le Groupe. Une trésorerie stable. Les disponibilités s'élèvent à 9 807 K€ et les concours bancaires à −10 415 K€ ; la trésorerie nette ressort ainsi à −608 K€, contre −560 K€ au 31 décembre 2025.

« Ce semestre est le premier où dix-huit mois de restructuration se lisent clairement dans les comptes : des coûts réduits de plus de moitié en deux ans, une dette financière en baisse et un emprunt obligataire restructuré à des conditions allégées. La commission de conversion pèse sur le résultat publié, mais elle relève de l'ancienne ligne Atlas, arrêtée le 29 janvier 2026, et n'a coûté ni trésorerie ni capitaux propres ; avec le regroupement d'actions et un nominal ramené à 0,02 €, le Groupe ne devrait plus être exposé à ce type de charge dans les mêmes conditions. Notre priorité est désormais de transformer ce socle assaini en activité : monétiser notre catalogue de plus de 600 heures et produire pour Trace TV et nos nouveaux projets. Je remercie nos actionnaires, qui n'ont cessé de soutenir l'entreprise, nos obligataires et Robert Kopple. »

Paul Amsellem, Président-Directeur Général de SIRIUS MEDIA

Compte de résultat

Un chiffre d'affaires limité par la restructuration. Le chiffre d'affaires du semestre s'établit à 8 K€ (contre 162 K€ au S1 2025) et la production immobilisée à 80 K€ (contre 766 K€), reflétant une activité de production réduite pendant le traitement du passif du Groupe, dont l'ouverture du redressement judiciaire de Sirius Media Production le 14 avril 2026 (cf. communiqué du 15 avril 2026). L'excédent brut d'exploitation ressort à −1 128 K€ contre −787 K€ : la baisse de la marge brute (68 K€ contre 913 K€) n'est que partiellement compensée par la réduction des coûts.

Une structure de coûts fortement allégée. Les charges de personnel (222 K€, −59 %) et les achats et charges externes (968 K€, −16 %) poursuivent la trajectoire engagée fin 2024. Les dotations aux amortissements et provisions (2 407 K€) baissent de 46 %, le résultat d'exploitation s'améliorant de 949 K€ à −4 268 K€.

Une commission de conversion comptable et sans effet sur la trésorerie. Le résultat financier (−111 360 K€) intègre une commission de conversion de 112 386 K€ liée à la conversion, en février 2026, des dernières obligations de l'ancienne ligne de financement Atlas (arrêtée le 29 janvier 2026, cf. communiqué du 29 janvier 2026), contre 26 913 K€ au S1 2025. Cette charge n'a donné lieu à aucun décaissement et est compensée dans les capitaux propres par l'augmentation de capital correspondante. Hors cette commission, le résultat financier est positif de 1 027 K€, notamment grâce à l'annulation des intérêts de retard de l'emprunt obligataire Equisafe, et le résultat net part du Groupe ressortirait à −1 309 K€.

Le résultat exceptionnel s'établit à 96 K€ (contre 34 642 K€ au S1 2025, qui intégrait le produit de la renégociation de la dette historique, cf. communiqué du 12 mai 2025), l'impôt sur les sociétés à −57 K€ (contre −1 885 K€).

(en milliers d'euros) 30/06/2026

6 mois 30/06/2025

6 mois Chiffre d'affaires 8 162 Production immobilisée 80 766 Produits d'exploitation 88 928 Achats (20) (15) Marge brute 68 913 Autres achats et charges externes (968) (1 147) Frais de personnel (222) (539) Impôts et taxes (6) (14) EBE (1 128) (787) Dotations aux amortissements et aux provisions (2 407) (4 459) Autres produits et charges d'exploitation (733) 29 Résultat d'exploitation (4 268) (5 218) Résultat financier (111 360) (27 742) Résultat exceptionnel 96 34 642 IS (57) (1 885) Résultat net de l'ensemble consolidé (115 589) (202) Intérêts minoritaires (1 894) (491) Résultat net (part du groupe) (113 695) 289

Source : comptes consolidés au 30 juin 2026, en cours de revue ; comparatif S1 2025 tel que publié le 31 octobre 2025.

Structure financière

Au 30 juin 2026, les disponibilités du Groupe s'élèvent à 9 807 K€ et les concours bancaires à −10 415 K€ ; la trésorerie nette ressort ainsi à −608 K€, contre −560 K€ au 31 décembre 2025. L'endettement net s'établit à 13 030 K€ contre 15 790 K€ au 31 décembre 2025 (−17,5 %).

Les capitaux propres consolidés (part du groupe) restent stables à −7 213 K€ (contre −7 154 K€ au 31 décembre 2025) malgré le résultat du semestre, la commission de conversion étant compensée par l'augmentation de capital correspondante.

Regroupement d'actions et réduction du nominal. Le regroupement finalisé le 19 mai 2026 (1 000 actions anciennes pour 1 action nouvelle), associé à la réduction du nominal à 0,02 € (capital de 47 309,92 € divisé en 2 365 496 actions), change les perspectives du Groupe. La commission de conversion du semestre résulte du mécanisme contractuel applicable lorsque le cours se situe en dessous du nominal ; avec un nominal de 0,02 €, ce mécanisme ne devrait plus produire de charge de cette ampleur dans les conditions actuelles, et permet d'envisager des financements alternatifs sans cet effet comptable.

Un soutien des actionnaires qui ne s'est pas démenti. Les actionnaires historiques, dont Robert Kopple et Paul Amsellem, ont continué à accompagner le Groupe au premier semestre 2026 par des avances en compte courant, après les 2 800 K€ apportés sur l'exercice 2025 (cf. communiqué du 20 mai 2026).

Emprunt obligataire Equisafe. Approuvé à 93,61 % des voix par l'assemblée des obligataires du 14 avril 2026, l'avenant du 3 juin 2026 ramène le taux de 14 % à 4,251 % (Euribor 12 mois + 150 points de base, constaté à la date d'effet), annule les intérêts de retard et pénalités antérieurs, instaure un différé de remboursement de onze mois et lisse le remboursement du principal de 5,77 M€ sur soixante mensualités. Les intérêts annuels passent d'environ 0,8 M€ à environ 0,25 M€.

Faits marquants du semestre et postérieurs à la clôture

14 avril 2026 – ouverture, à la demande de Sirius Media, du redressement judiciaire de sa filiale Sirius Media Production, dernier volet du plan d'assainissement ; la procédure ne concerne que cette filiale.

ouverture, à la demande de Sirius Media, du redressement judiciaire de sa filiale Sirius Media Production, dernier volet du plan d'assainissement ; la procédure ne concerne que cette filiale. 19 mai 2026 – finalisation du regroupement d'actions (1 000 pour 1) et réduction du nominal à 0,02 €.

finalisation du regroupement d'actions (1 000 pour 1) et réduction du nominal à 0,02 €. 17 et 30 juin 2026 – webinaire actionnaires, puis assemblée générale (cf. communiqué du 2 juillet 2026).

webinaire actionnaires, puis assemblée générale (cf. communiqué du 2 juillet 2026). Juillet à septembre 2026 – signature d'options sur des œuvres des éditions Écrin (cf. communiqué du 15 juillet 2026) et diffusion du teaser « 11 septembre, au pied des tours », réalisé intégralement avec l'intelligence artificielle (cf. communiqué du 11 septembre 2026).

Perspectives

Sur la base d'un bilan allégé et de coûts durablement réduits, Sirius Media poursuit au second semestre 2026 ses priorités :

Un capital remis à plat. Le regroupement d'actions et la réduction du nominal à 0,02 € permettent d'envisager des financements alternatifs sans la charge de conversion constatée au premier semestre.

Le regroupement d'actions et la réduction du nominal à 0,02 € permettent d'envisager des financements alternatifs sans la charge de conversion constatée au premier semestre. Monétisation du catalogue. Plus de 600 heures de contenus, plus de 200 titres, valorisés 9,7 M€ par In Extenso Finance, proposés aux diffuseurs linéaires et aux plateformes, en France et à l'international.

Plus de 600 heures de contenus, plus de 200 titres, valorisés 9,7 M€ par In Extenso Finance, proposés aux diffuseurs linéaires et aux plateformes, en France et à l'international. Production de nouveaux contenus. Poursuite du partenariat avec Trace TV (cf. communiqués des 23 avril et 23 décembre 2025), développement de la série « La vie de ma mère » de Victoria Bedos (cf. communiqué du 11 juin 2026) et des projets issus des éditions Écrin.

Poursuite du partenariat avec Trace TV (cf. communiqués des 23 avril et 23 décembre 2025), développement de la série « La vie de ma mère » de Victoria Bedos (cf. communiqué du 11 juin 2026) et des projets issus des éditions Écrin. Intelligence artificielle au service des équipes créatives. Déploiement des outils déjà utilisés pour le teaser du 11 septembre, avec pour objectif de réduire les coûts et les délais de production.

Déploiement des outils déjà utilisés pour le teaser du 11 septembre, avec pour objectif de réduire les coûts et les délais de production. Discipline de gestion. Maintien de la base de coûts au niveau atteint au premier semestre.

Ces perspectives sont données au conditionnel et sous réserve de l'évolution du contexte de marché. Les modalités de financement du Groupe feront l'objet de communications spécifiques, le cas échéant.

À propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Avertissement. Le présent communiqué est diffusé à titre d'information et ne constitue ni une offre de souscription ou d'achat de titres, ni une sollicitation en vue d'une telle offre, dans quelque pays que ce soit. Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective relatives aux perspectives et à la stratégie du Groupe ; ces déclarations ne constituent pas des garanties quant aux performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes, notamment liés à la liquidité réduite du marché Euronext Growth® et à l'effet dilutif des conversions. Sirius Media ne prend aucun engagement de mise à jour de ces informations sous réserve de la réglementation applicable.