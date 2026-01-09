 Aller au contenu principal
Sinopec Capital investit dans Forvia Hydrogen Solutions China
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 07:59

Forvia SE FRVIA.PA :

* FORVIA ET SINOPEC CAPITAL S'ASSOCIENT POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE L'HYDROGÈNE EN CHINE

* INVESTISSEMENT MINORITAIRE DANS FORVIA HYDROGEN SOLUTIONS CHINA PAR UN INVESTISSEUR LOCAL STRATÉGIQUE

* VIA UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 300 MILLIONS RMB (ENVIRON EUR 40 MLNS)

Texte original tinyurl.com/5n6f5jfz Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
14,165 EUR Euronext Paris 0,00%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,74 USD Ice Europ +0,06%
Pétrole WTI
58,42 USD Ice Europ +0,07%
