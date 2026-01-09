Sinopec Capital investit dans Forvia Hydrogen Solutions China

Forvia SE FRVIA.PA :
* FORVIA ET SINOPEC CAPITAL S'ASSOCIENT POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE L'HYDROGÈNE EN CHINE
* INVESTISSEMENT MINORITAIRE DANS FORVIA HYDROGEN SOLUTIONS CHINA PAR UN INVESTISSEUR LOCAL STRATÉGIQUE
* VIA UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 300 MILLIONS RMB (ENVIRON EUR 40 MLNS)
Texte original tinyurl.com/5n6f5jfz Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA
(Rédaction de Gdansk)
