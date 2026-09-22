Sinograin prévoit une deuxième vente aux enchères de soja en septembre, avant le sommet Trump-Xi

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Sinograin, l'organisme public chinois chargé de la gestion des stocks, a annoncé mardi la tenue en septembre de sa deuxième vente aux enchères à grande échelle de soja importé, à quelques jours seulement d’un sommet à Washington entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

La vente aux enchères, prévue lundi prochain à 13h30 CST (05h30 GMT), portera sur 514.000 tonnes de soja produites entre 2022 et 2024, a indiqué le Centre national du commerce des céréales dans un communiqué.

Sinograin a également vendu 62,4 % des 543.000 tonnes de soja importé proposées lors d’une vente aux enchères mardi, a indiqué le cabinet de conseil Mysteel, marquant ainsi sa première vente à grande échelle depuis fin août.

Entre juillet et août, Sinograin a organisé cinq ventes aux enchères , proposant à chaque fois plus de 200.000 tonnes de soja importé. Selon les opérateurs, ces ventes visaient à libérer de la capacité de stockage en vue des arrivages attendus de soja américain.

La Chine a désormais franchi la moitié du chemin pour respecter son engagement d’acheter 25 millions de tonnes de soja américain, un accord qui, selon la Maison Blanche, a été conclu en octobre dernier.

Les opérateurs espèrent que le sommet des dirigeants prévu cette semaine apportera davantage de précisions sur la demande future de la Chine en soja américain.