Singapour menace d'amendes Meta pour escroquerie par usurpation d'identité sur Facebook

Le gouvernement de Singapour a déclaré jeudi qu'il avait donné à Meta Platforms META.O jusqu'à la fin de ce mois pour introduire des mesures incluant la reconnaissance faciale afin d'aider à réduire les escroqueries d'usurpation d'identité sur Facebook.

Meta risque une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars singapouriens (776 639 dollars) si elle ne se conforme pas à la directive "sans excuse raisonnable", a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, ajoutant que tout manquement entraînerait des amendes pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars singapouriens pour chaque jour après la date limite.

Le ministère a indiqué que la directive avait été transmise à Meta mercredi.

Un porte-parole de Meta a déclaré mercredi: "Il est contraire à notre politique d'usurper l'identité d'une personne ou de diffuser des annonces qui utilisent de manière trompeuse des personnalités publiques pour tenter d'escroquer les gens, et nous supprimons ces annonces dès qu'elles sont détectées."

Le porte-parole a déclaré que Meta disposait de "systèmes spécialisés pour détecter les comptes d'usurpation d'identité et les annonces d'appât à célébrités" et qu'il travaillait avec les forces de l'ordre sur "une action en justice contre les criminels à l'origine de ces escroqueries."

Au début du mois, la police de Singapour a ordonné à Meta de mettre en œuvre des mesures anti-arnaque contre les publicités, les comptes, les profils et les pages d'affaires usurpant l'identité de titulaires de fonctions gouvernementales clés sur sa plateforme Facebook. Cet ordre n'était pas assorti d'un délai.

Le ministère a déclaré qu'il avait constaté une augmentation des cas d'escrocs exploitant Facebook pour des escroqueries d'usurpation d'identité entre juin 2024 et juin de cette année, en utilisant des vidéos ou des images de titulaires de fonctions gouvernementales dans de fausses publicités, comptes, profils et pages d'affaires.

"Bien que Meta ait pris des mesures pour lutter contre le risque d'escroquerie par usurpation d'identité dans le monde entier, y compris à Singapour, le ministère de l'Intérieur et les forces de police de Singapour restent préoccupés par la prévalence de ce type d'escroquerie à Singapour," a déclaré le ministère.

Il s'agit de la première ordonnance de ce type émise en vertu de la nouvelle loi sur les préjudices criminels en ligne (Online Criminal Harms Act), qui est entrée en vigueur en février 2024.

