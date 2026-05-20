Singapour est en pourparlers avec des entreprises technologiques pour ajouter des “étiquettes nutritionnelles” aux produits d'IA, a déclaré la ministre

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Singapour est en pourparlers avec des entreprises technologiques afin d'apposer des “étiquettes nutritionnelles” sur les produits d'IA, précisant leurs utilisations prévues et leurs limites, a déclaré mercredi une ministre de haut rang.

“Nous pourrions commencer par un cadre volontaire, puis, avec le temps... nous verrons quelle est l'efficacité de ce type d'étiquettes avant de décider de passer à l'étape suivante”, a déclaré à Reuters la ministre du Développement numérique et de l'Information, Josephine Teo, lors d'une interview.

Ces étiquettes, qui constitueraient une première mondiale, s'appliqueraient aux applications grand public dotées de fonctionnalités d'IA, à l'instar des étiquettes apposées sur les aliments ou les médicaments. Elle a précisé qu'elles indiqueraient les “bonnes façons” et les “façons moins appropriées” d'utiliser l'IA.

La ministre, qui s'exprimait en marge du sommet Asia Tech x Singapore, a déclaré que Singapour développait également des cadres de test et des organismes d'accréditation pour évaluer les produits d'IA. Le pays s'est imposé comme un terrain neutre pour le secteur de l'IA , très prisé tant par les start-ups américaines que chinoises. Singapour a annoncé mercredi qu'elle accueillerait le premier laboratoire d'IA appliquée d'OpenAI hors des États-Unis, avec un investissement de plus de 234 millions de dollars.

Dans le même temps, Google DeepMind a annoncé un partenariat avec Singapour couvrant l'éducation, la santé et la recherche scientifique après avoir ouvert un nouveau laboratoire d'IA dans le pays en novembre. Mme Teo a déclaré lors du sommet ATX que Singapour souhaitait aider 10 000 entreprises à adopter l'IA et étendre son utilisation aux secteursde l'industrie manufacturière , de la santé et de la finance.

Elle a identifié la fabrication d'équipements pour semi-conducteurs de la cité-État, qui représente 20 % de l'offre mondiale, comme un atout clé pour construire un pôle d'IA.

Elle a ajouté que Singapour investissait également dans la recherche sur l'IA économe en énergie au niveau des puces et des algorithmes afin de remédier aux contraintes énergétiques.

Mme Teo s'est exprimée avant les discussions qu'elle mènera, aux côtés des ministres du Numérique d'autres États membres de l'ASEAN, avec Jacob Helberg, sous-secrétaire d'État américain aux Affaires économiques. Des représentants de la Chine participent également au sommet, qui est devenu un forum rare où les décideurs politiques américains et chinois se rencontrent régulièrement.

(1 $ = 1,2810 dollar singapourien)