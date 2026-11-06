Singapore Airlines va investir 1,6 milliard de dollars dans des cabines long-courriers de luxe alors que ses concurrents montent en puissance

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* Une compagnie aérienne investit dans des flottes d'Airbus A350-900 et de Boeing 777-9

* La première classe sera dotée de grandes suites avec lit double, tandis que la classe affaires bénéficiera de portes coulissantes garantissant l'intimité

* Les compagnies aériennes concurrentes investissent également dans des cabines haut de gamme malgré les retards dans la certification des sièges

(Ajout des commentaires du directeur général lors de l'événement de lancement aux paragraphes 6 et 7)

par Julie Zhu

Singapore Airlines

SIAL.SI , qui fait depuis longtemps figure de référence en matière de voyages haut de gamme, consacre plus de 2 milliards de dollars singapouriens (1,6 milliard de dollars américains) à la modernisation de ses sièges sur les vols long-courriers et à la mise en place de suites plus spacieuses avec lit double, afin de rivaliser avec ses concurrents qui investissent massivement dans des cabines haut de gamme.

La compagnie aérienne a dévoilé vendredi ses nouvelles cabines dans les quatre classes de voyage, dans le cadre de la refonte la plus importante et la plus complète de son histoire. Les nouveaux sièges devraient être mis en service à partir du second semestre 2027.

En première classe, les sièges centraux se transforment en ce que Singapore Airlines qualifie de “plus grand lit double de l’aviation commerciale”. La classe affaires sera équipée pour la première fois de portes coulissantes garantissant l’intimité, ainsi que d’un lit entièrement plat.

Ce lancement intervient alors que des transporteurs du monde entier, tels qu’Air France AIRF.PA , British Airways et United Airlines UAL.O , investissent des milliards dans le voyage haut de gamme, malgré les retards à l’échelle du secteur dans la production et la certification des nouveaux sièges .

La flambée des coûts du carburant a réduit les marges et fait grimper les tarifs, ce qui a découragé certains passagers en classe économique plus soucieux des coûts, même si le segment haut de gamme est resté relativement résistant.

“Nous observons attentivement la manière dont nos clients travaillent, mangent, se détendent et se reposent pendant leurs voyages, ainsi que ce à quoi ils accordent le plus d’importance”, a déclaré Goh Choon Phong, directeur général de Singapore Airlines, lors de l’événement de lancement.

“Leurs retours étaient clairs: davantage de confort et d’intimité, des fonctionnalités intuitives et des espaces qu’ils peuvent adapter de manière flexible à leurs besoins, qu’ils travaillent, se reposent ou communiquent avec leurs proches à 30 000 pieds d’altitude.”

Le programme de Singapore Airlines concerne 72 appareils, dont une combinaison d’Airbus AIR.PA A350-900 en cours de modernisation et de Boeing BA.N 777-9 en commande, qui constitueront ensemble la majeure partie de sa flotte long-courrier.

Les cabines avaient initialement été conçues pour le 777-9, qui devrait devenir le nouveau fleuron long-courrier de Singapore Airlines lorsque l’A380, qui propose des lits doubles plus petits, sera finalement retiré de la flotte.

Mais la mise en service du 777-9 a pris des années de retard, ce qui, selon Lee Lik Hsin, directeur commercial de Singapore Airlines, interrogé par Reuters, a conduit la compagnie à étendre le programme à ses A350.

Il a précisé que cet investissement de plus de 2 milliards de dollars singapouriens comprenait un plan de rénovation des A350 d’un montant de 1,1 milliard de dollars singapouriens, annoncé en 2024 , et qu’il était financé par la solide trésorerie de la compagnie, qui s’élevait à 9,1 milliards de dollars singapouriens à la fin du mois de juin.

La majeure partie de l’investissement est consacrée aux cabines haut de gamme, car les sièges en classe affaires et en première classe coûtent bien plus cher à l’unité que ceux en classe économique, a expliqué M. Lee. La compagnie aérienne ne s’est fixé aucun plafond de dépenses et prévoit de continuer à investir lorsque cela s’avérera opportun afin de conserver sa position de leader sur le marché.

“Notre avantage concurrentiel ne découle pas uniquement du produit offert en cabine”, a-t-il déclaré. “Il réside dans le produit matériel, le service, l’excellence opérationnelle. Et… ce sont nos collaborateurs.”

David Flynn, rédacteur en chef de la publication spécialisée Executive Traveller, a déclaré que la nouvelle première classe, dotée d’un design de cabine incurvé unique qui a su gagner de l’espace au détriment des allées pour agrandir l’espace personnel de chaque suite, figurait parmi les meilleures au monde.

“La classe affaires représente un rattrapage solide et indispensable par rapport à la concurrence, plutôt qu’un bond en avant spectaculaire”, a-t-il déclaré. “Il est difficile de surpasser la classe affaires Qsuite de Qatar, sans parler de la version nouvelle génération prévue pour 2027, mais en termes de fonctionnalités et de convivialité, Singapore Airlines semble devancer Emirates et, sans doute, Cathay.”

RETARDS ET CERTIFICATION

Cette présentation intervient dans un contexte de retards persistants. Boeing avait initialement prévu de livrer les 777-9 vers 2020, mais des contretemps répétés liés à la certification, des problèmes de moteurs, la pandémie et une surveillance plus stricte de la part de l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) ont repoussé cette date à 2027, Lufthansa

LHAG.DE devant être la première compagnie à exploiter ce modèle.

M. Lee a expliqué que le retard pris dans son programme de rénovation de l’A350 et celui concernant la configuration des sièges du 777-9 étaient tous deux dus à des problèmes de certification.

“Les sièges sont certifiés sur le 777-9, mais l’avion 777-9 lui-même n’est pas certifié, et les sièges n’ont pas encore été certifiés sur l’A350”, a-t-il déclaré.

Le retard pris dans la certification de l’A350 a repoussé leur mise en service d’environ six mois, a-t-il ajouté.

Alors que les compagnies aériennes conçoivent de plus en plus d’offres haut de gamme dotées de fonctionnalités sur mesure, dont les autorités de régulation doivent s’assurer qu’elles respectent des normes strictes en matière de sécurité en cas d’accident, la certification des sièges est devenue un goulot d’étranglement dans l’ensemble du secteur.

La semaine dernière, Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, a déclaré aux investisseurs que les livraisons de ses 787 Dreamliners avaient été affectées par des difficultés liées à la certification des sièges.

(1 dollar = 1,2762 dollar singapourien)