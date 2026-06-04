Singapore Airlines en discussions avec Airbus et Boeing pour une commande d'au moins 50 gros-porteurs - sources

Singapore Airlines

SIAL.SI serait en pourparlers avec Airbus AIR.PA et Boeing

BA.N en vue d'acquérir au moins 50 des plus gros avions de ligne du secteur, ont indiqué à Reuters des sources du secteur.

La compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est solliciterait des offres afin de se procurer davantage de Boeing 777X de 400 places, le plus grand modèle actuel du secteur, ou pour l'Airbus A350-1000, légèrement plus petit, ont précisé les sources.

Les discussions en sont à un stade précoce mais pourraient inclure des options pour des dizaines d'autres avions, ont-elles ajouté.

Airbus AIR.PA et Boeing BA.N ont refusé de commenter. Singapore Airlines n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

(Tim Hepher et Julie Zhu ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)