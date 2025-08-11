Sinclair lance un examen stratégique de son unité de radiodiffusion et envisage une scission de Ventures

Sinclair SBGI.O a déclaré lundi que son conseil d'administration avait autorisé un examen stratégique de ses activités de radiodiffusion et qu'il envisageait une séparation de son portefeuille Ventures, ce qui a fait grimper ses actions de 15 % dans les échanges prolongés.

L'examen intervient alors que les sociétés de médias explorent des options pour leurs activités de télévision par câble, car le public abandonne rapidement la télévision linéaire en faveur des plateformes de diffusion en continu.

Sinclair possède, exploite et fournit des services à 178 chaînes de télévision sur 81 marchés.

Le portefeuille Ventures comprend les actifs immobiliers et de capital-investissement de Sinclair, un réseau câblé qui englobe la couverture de la plupart des grands tournois de tennis, appelé Tennis Channel, ainsi que son unité de technologie publicitaire, Digital Remedy.

"Nous nous attendons à ce que la séparation de Ventures cristallise une valeur significative que le marché a négligée dans notre structure actuelle, ce qui nous donnera encore plus de flexibilité pour faire avancer notre stratégie de diffusion", a déclaré la directrice générale Chris Ripley.

L'activité Ventures a réalisé près de 11 millions de dollars d'investissements minoritaires au cours du deuxième trimestre.

La société a averti que l'examen stratégique pourrait ne pas déboucher sur une transaction ou un changement.

Pour le trimestre clos le 30 juin, le chiffre d'affaires total de Sinclair a diminué de 5 % pour atteindre 784 millions de dollars.