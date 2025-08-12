Sinclair bondit après l'annonce d'un examen stratégique de ses activités de radiodiffusion, Ventures

11 août - ** Les actions de la société de médias Sinclair

SBGI.O augmentent de 18 % à 14,85 $ dans les échanges prolongés

** SBGI déclare que la société lance un examen stratégique pour ses activités de radiodiffusion et qu'elle évalue les possibilités d'acquisitions, de partenariats et de regroupements d'entreprises

** La société cherche également à séparer son activité Ventures par le biais d'une scission ou d'une autre transaction

** Jusqu'à la dernière clôture, SBGI avait chuté de 22,2 %