Simply Good Foods en hausse après avoir revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel

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9 juillet - ** L'action de Simply Good Foods, société spécialisée dans les produits alimentaires et les boissons conditionnés

SMPL.O , affiche une hausse de 15 % à 14,76 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,35 milliard et 1,36 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,31 milliard à 1,35 milliard de dollars

** La société affiche un chiffre d'affaires de 356,9 millions de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 332,7 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 42 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 35 cents

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 40 % depuis le début de l’année