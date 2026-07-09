Simply Good Foods en hausse après avoir revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 juillet - ** L'action de Simply Good Foods, société spécialisée dans les produits alimentaires et les boissons conditionnés
SMPL.O , affiche une hausse de 15 % à 14,76 dollars avant l'ouverture du marché
** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,35 milliard et 1,36 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,31 milliard à 1,35 milliard de dollars
** La société affiche un chiffre d'affaires de 356,9 millions de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 332,7 millions de dollars – données compilées par LSEG
** Enregistre un BPA ajusté de 42 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 35 cents
** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 40 % depuis le début de l’année
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