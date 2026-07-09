 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Simply Good Foods en hausse après avoir revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** L'action de Simply Good Foods, société spécialisée dans les produits alimentaires et les boissons conditionnés

SMPL.O , affiche une hausse de 15 % à 14,76 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,35 milliard et 1,36 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,31 milliard à 1,35 milliard de dollars

** La société affiche un chiffre d'affaires de 356,9 millions de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 332,7 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 42 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 35 cents

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 40 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

THE SIMPLY GOOD
12,8400 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,6 -2,53%
CAC 40
8 312,55 +0,73%
Pétrole Brent
78,62 -1,08%
STELLANTIS
4,637 -1,20%
SOITEC
103,8 +5,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank