Simply Good Foods chute après un objectif de ventes annuelles inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de la société d'aliments et de boissons conditionnés Simply Good Foods SMPL.O ont baissé de 17,4 % à 20,63 $

** La société prévoit un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 inférieur aux estimations, reflétant les pressions sur les coûts liées aux tarifs et à l'inflation, ainsi qu'une réduction de la distribution de sa marque de snacks Atkins

** Prévisions du chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 entre une baisse de 2 % et une hausse de 2 %, par rapport à une hausse de 2,9 % - données compilées par le LSEG

** L'entreprise annonce une perte nette de 12,4 millions de dollars pour le 4ème trimestre, contre un bénéfice de 29,3 millions de dollars, en raison d'une dépréciation de la marque Atkins et d'un exercice 2025 difficile

** Le bénéfice par action ajusté de 46 cents pour le quatrième trimestre est inférieur aux estimations de 47 cents

** Cependant, les revenus du 4ème trimestre de 369 millions de dollars ont été légèrement supérieurs aux estimations de 368,9 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 34,74 % depuis le début de l'année