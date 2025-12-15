Orange vers l'acquisition de l'intégralité de MasOrange

(AOF) - Orange annonce la signature d'un accord engageant avec Lorca en vue d'acquérir l'intégralité de MasOrange, premier opérateur sur le marché espagnol en nombre de clients. A travers cette accord, Orange acquerra les 50 % du capital détenu par son coactionnaire pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire. Cette annonce confirme l'accord non-engageant communiqué le 31 octobre 2025. La finalisation de cette transaction est attendue pendant le premier semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles.

Cette opération accélèrera le plan stratégique " Lead the Future " d'Orange et renforcera la position d'Orange en Espagne, son deuxième marché en Europe. Avec la pleine intégration de l'opérateur, Orange confirme son engagement industriel de long terme en Espagne et sa confiance dans la capacité de MasOrange et son équipe dirigeante à créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes.

Points clés

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- dynamisation de l’autofinancement via le plan de retraite anticipé,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de plus de 10 millions en France, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation de iberco en Espagne (n° 1 via la création de PripupFiber ») et Pologne,

- Orange Business : objectif 2025de 1,3 Md€ de revenus et de réduction de la baisse de la rentabilité opérationnelle (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance, avec une anticipation de hausse supérieure à 10 % de l’excédent d’exploitation en 2025,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fOrange Ventures doté de 350 M€) ;

Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 2030,

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données) :

- Partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels- et vigilance à l’égard de l’IA (anticipation d’une occupation à court terme de 50 % du trafic réseau) ;

- Capacité à accroître la valeur des clients, avec l’ARPO de plus cher du marché, soit 78,6 € ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique de 7,2 Mds€.

Enjeux

Défis

- Sensibilité boursière au dynamisme de la croissance des revenus en Afrique, qui contribue aux 8/10 èmes de l’amélioration de la profitabilité ;

- Accueil des investisseurs au plan à moyen terme qui sera présenté début 2026 ;

- Suivi du dossier de la reprise, commune à Bouygues et Free, des activités d’Altice (SFR)en France, l’offre totale de 17 Mds€ ayant été rejetée en octobre, Altice estimant à 30 Mds€ la valeur de ses actifs frarnçais ;

- Masorange, co-entreprise, n° 1 en Espagne avec 37 millions de clients :

- 300 M€ de synergies attendues en 2025 (500 M€ pour 2028),

- prise de contrôle total par rachat aux co-actionnaires KKr, Cinven et Providence ;,

- Attente de croissance externe en Afrique et en Europe (33 % de parts de marché) ;

- Après une hausse de 0,8% des revenus et de 3,7 % de l’excédent brut d’exploitation au 3 ème trimestre, objectifs 2025 relevés pour la 3 ème fois : hausse de 3,7 % de l’excédent brut d’exploitation, Capex en fort repli et autofinancement des télécoms de + 3,6 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 0,75 € et confirmation d’un versement au moins égal pour 2025.