L'Australie et Trump saluent des "héros" face à l'attentat de Sydney

Des personnes se rassemblent le 15 décembre 2025 devant le Bondi Pavillion, en mémoire des victimes de la fusillade de la plage de Bondi, à Sydney ( AFP / Saeed KHAN )

Un vendeur de fruits désarme à mains nues un homme qui tire sur la foule, des sauveteurs en mer se précipitent pour sauver des enfants, un jeune homme se cache avec d'autres dans une épicerie: l'Australie et des dirigeants étrangers comme Donald Trump ont salué ces "héros" pour leur courage face à l'attentat antisémite de Sydney.

Un père et son fils ont ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes dimanche en fin de journée, sur des gens qui célébraient la fête juive de Hanouka sur la plage mythique de Bondi. Ils ont fait au moins 15 morts et plus de 40 blessés.

Une vidéo qui s'est propagée sur les réseaux sociaux et des médias de la planète montre un homme penché entre des voitures sur un parking: il se précipite tout d'un coup avec audace sur l'un des tireurs qui lui tourne le dos, l'agrippe par le cou, le maîtrise et lui arrache son fusil.

Avant de le faire tomber, de le mettre en joue, de le faire reculer et fuir.

Cet homme s'appelle Ahmed al Ahmed, il a 43 ans et est vendeur de fruits près de Sydney, selon le média 7News.

A peine son identité dévoilée, il a été salué en "héros" par les dirigeants australiens et étrangers, du Premier ministre australien Anthony Albanese à Donald Trump.

- "Sauvé des vies" -

"C'est une personne extrêmement courageuse qui a affronté l'un des tireurs et sauvé de nombreuses vies. Cette personne, très courageuse, est actuellement hospitalisée, grièvement blessée", a commenté le président des Etats-Unis à la Maison Blanche, dimanche.

"Au milieu de toute cette horreur, au milieu de toute cette tristesse, il y a encore des Australiens merveilleux et courageux, prêts à risquer leur vie pour aider un parfait inconnu", a renchéri le Premier ministre de la Nouvelle-Galles-du-Sud, Chris Minns, Etat dont Sydney est la capitale.

D'après 7News, M. Ahmed a été blessé par balle à deux reprises par l'autre tireur, le fils du premier assaillant qui a été désarmé et abattu par la suite par la police.

"C'est un héros à 100%", a commenté sur 7News un homme se disant être son cousin et du nom de Mustapha.

Sur la plage de Bondi, tout d'un coup transformée en scène d'horreur, des sauveteurs en mer qui n'étaient pas en service ont surgi pour tenter de sauver des enfants.

- "Couru sous les balles" -

"L'équipe a couru sous les balles pour tenter de sortir des enfants d'une aire de jeux alors que les tireurs faisaient feu", a témoigné Steven Pearce du club Surf Life Saving New South Wales.

"Ils ont réussi à mettre les enfants à l'abri", s'est-il réjoui auprès de l'AFP, ajoutant que d'autres sauveteurs ont prodigué des premiers soins à des personnes blessées.

Une femme enceinte, qui avait ses premières contractions, après s'être réfugiée dans le club de surf, a été emmenée à l'hôpital pour accoucher, selon M. Pearce.

Près de cette plage réputée dans le monde entier, des églises, bars, restaurants, commerces ont ouvert leurs portes à des centaines de personnes paniquées.

Un Français de 23 ans, Alban Baton, s'est caché pendant des heures avec d'autres clients dans la chambre froide d'une épicerie.

"C'est allé très vite", a-t-il confié ensuite à l'AFP.

"Une fille a dit +il y a un type avec un flingue+. A partir de là, tout le monde s'est mis à courir et, par instinct de survie, on s'est tous réfugiés dans la chambre froide", a témoigné M. Baton.