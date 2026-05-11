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Simon Property revoit à la hausse ses prévisions annuelles de FFO grâce à une demande locative soutenue
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier commercial Simon Property Group SPG.N a relevé lundi la fourchette basse de ses prévisions annuelles de flux de trésorerie provenant de l'exploitation immobilière, misant sur une demande soutenue dans ses centres commerciaux.

La société a bénéficié d'une hausse des loyers, soutenue par une offre limitée d'espaces commerciaux et une forte demande de location, bien que l'incertitude macroéconomique, le ralentissement des dépenses de consommation et la transition continue vers les canaux de commerce électronique continuent de poser des risques.

* Simon Property prévoit désormais un FFO annuel compris entre 13,10 et 13,25 dollars par action, contre une prévision antérieure de 13 à 13,25 dollars

* La société a toutefois revu à la baisse ses prévisions annuelles de bénéfice net, les ramenant à une fourchette comprise entre 6,61 et 6,67 dollars par action, contre l'objectif précédent de 6,87 à 7,12 dollars par action, dont le point médian correspondait globalement à l'estimation moyenne des analystes de 6,65 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Pour le trimestre clos le 31 mars, le FFO par action a augmenté de 9 % pour atteindre 2,91 dollars, mais n'a pas répondu aux attentes des analystes qui tablaient sur 3,03 dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 1,76 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,51 milliard de dollars.

* Le taux d'occupation trimestriel est passé à 96 %, contre 95,9 % un an plus tôt, tandis que le loyer de base minimum au mètre carré a augmenté de 5,2 % pour atteindre 61,99 dollars.

* En mars, Simon Property avait nommé Eli Simon, directeur des opérations, au poste de directeur général après le décès de David Simon, directeur général de longue date, des suites d'un cancer.

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