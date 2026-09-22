Silver Lake poursuit Carl Icahn et des fonds spéculatifs dans le cadre du rachat d'Endeavor

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* Une société de capital-investissement souhaite empêcher les fonds spéculatifs de recourir à une stratégie juridique visant à obtenir des gains potentiellement considérables

* La législation du Delaware autorise les investisseurs mécontents d’une fusion à intenter une action en justice au motif que l’opération aurait été sous-évaluée

* Contrairement à un recours collectif, cette action en justice ne concerne que les actions des investisseurs plaignants

par Tom Hals

La société de capital-investissement Silver Lake a intenté lundi une action en justice contre le milliardaire Carl Icahn et des dizaines de fonds spéculatifs afin de les empêcher de recourir à une tactique juridique peu connue pour tenter de tirer un profit potentiellement considérable de l’acquisition par la société, en 2025, de l’agence de divertissement Endeavor.

Silver Lake Technology Management LLC a demandé à la Cour de chancellerie du Delaware de rendre une décision déclarant que les fonds spéculatifs ne pouvaient pas solliciter une « évaluation » au titre de l’ e pour les actions Endeavor qu’ils avaient rachetées après que Silver Lake eut annoncé en 2024 son intention d’acquérir la société pour 13 milliards de dollars, soit 27,50 dollars par action.

Le droit des sociétés du Delaware autorise les investisseurs mécontents d’une fusion à intenter une action en justice au motif que l’opération aurait été sous-évaluée, en engageant ce que l’on appelle une « action en évaluation ».

La décision sollicitée pourrait potentiellement éviter à Silver Lake de devoir verser des centaines de millions de dollars, voire davantage, dans le cadre de son opération Endeavor.

Contrairement à un recours collectif, cette action en justice ne concerne que les actions détenues par les investisseurs plaignants. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par chacune des parties concernant l’évaluation, un juge détermine la juste valeur des actions, qui peut être estimée à un niveau supérieur ou inférieur à la valeur de l’opération.

Un avocat représentant les fonds spéculatifs a refusé de commenter.

Endeavor est devenu un pari particulièrement attractif pour les fonds spéculatifs recourant à une stratégie d’investissement spécialisée appelée « arbitrage d’évaluation ».

La société détenait une participation majoritaire dans TKO Group Holdings TKO.N , qui comptait parmi ses actifs la World Wrestling Entertainment et l’Ultimate Fighting Championship.

Après l'annonce de l'opération Endeavor, le cours de l'action TKO a fortement grimpé, et les fonds spéculatifs axés sur l'évaluation ont commencé à rafler les actions Endeavor, allant même jusqu'à les acheter à un prix supérieur à celui de l'opération, selon la plainte.

Silver Lake a déclaré que les fonds spéculatifs détournaient le système juridique à des fins lucratives. « Ce ne sont pas des dissidents; ce sont des arbitragistes opportunistes », indique la plainte.

Malgré l’argumentation de Silver Lake, la Cour de chancellerie a estimé que les investisseurs ayant acheté des actions après l’annonce d’une opération avaient le droit d’intenter une action en évaluation.

Icahn n’a pas intenté de procédure d’évaluation, mais a déposé un recours collectif distinct, alléguant que la direction et Silver Lake avaient manqué à leurs obligations fiduciaires envers les investisseurs et détourné les actifs d’Endeavor au profit d’initiés.

Un avocat représentant le groupe a refusé de commenter.

Silver Lake a accusé Icahn de s’être coordonné avec les fonds spéculatifs à l’origine de la demande d’évaluation pour acheter des actions d’Endeavor, ce qu’Icahn et les fonds ont nié, selon la plainte. La plainte accuse également certains fonds de ne pas avoir correctement divulgué leurs achats d’actions Endeavor conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières.

L’année dernière, les législateurs du Delaware ont modifié leur droit des sociétés afin de rendre plus difficile toute action en justice concernant des opérations impliquant des actionnaires importants ou majoritaires, et ont rendu plus difficile l’accès aux documents d’entreprise nécessaires pour enquêter sur un conflit d’intérêts dans le cadre d’une opération.

Des avocats du Delaware ont indiqué que, depuis la modification de la loi, on observait une augmentation du nombre de procédures d’évaluation, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les investisseurs estiment que les opérations sont sous-évaluées ou que les actions en justice traditionnelles fondées sur le devoir fiduciaire sont plus difficiles à intenter. Les procédures d’évaluation peuvent également constituer un moyen plus simple d’accéder à des documents d’entreprise confidentiels.