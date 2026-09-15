Silver Lake et Altera, soutenue par Intel, déposent en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de puces Altera a annoncé mardi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, faisant de cette société soutenue par Silver Lake et Intel la dernière entreprise du secteur des semi-conducteurs à chercher à tirer parti de l'engouement des investisseurs pour les activités liées à l'IA.

Basée à San José, en Californie, Altera fabrique des puces programmables utilisées dans les centres de données, les réseaux de télécommunications, les équipements industriels, les applications d’IA ainsi que les systèmes aérospatiaux et de défense.

Reuters avait rapporté la semaine dernière que la société se préparait à une introduction en bourse qui pourrait lever plus de 2 milliards de dollars dès cette année, citant des sources proches du dossier.

Avec un tel montant, l’introduction en bourse d’Altera constituerait l’une des plus importantes dans le secteur des semi-conducteurs depuis que le concepteur de puces Arm Holdings a levé 5 milliards de dollarsen 2023 et que son concurrent Cerebras a levé 5,55 milliards de dollars en mai.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix a levé plus de 26 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis en juillet. D’autres entreprises liées à l’IA, telles que le développeur de centres de données SB Energy, ont également cherché à tirer parti de la demande des investisseurs par le biais d’introductions en bourse.

Le marché américain des introductions en bourse reprend de la vigueur après une brève accalmie estivale, alors que la saison automnale, traditionnellement très active, bat son plein. Des introductions très médiatisées, notamment celle de SpaceX (75 milliards de dollars) et l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic, ont donné un nouvel élan aux projets en cours.

Le montant total des fonds levés a dépassé les 145 milliards de dollars cette année, selon les données de Renaissance Capital, un fournisseur d'analyses spécialisées dans les introductions en bourse et les ETF.

Altera, rachetée par Intel pour environ 16,7 milliards de dollars en 2015, est devenue une société entièrement indépendante en septembre dernier après que Silver Lake a acquis une participation de 51 % pour 4,46 milliards de dollars, dans le cadre d’une opération qui l’a valorisée à 8,75 milliards de dollars. Intel conserve une participation de 49 %.

Le directeur général de la société, Raghib Hussain, a déclaré à Reuters lors d’une interview en juillet qu’Altera tablait sur une croissance de l’ordre de 20 % cette année.

Les documents confidentiels permettent aux entreprises de garder leurs finances secrètes jusqu'à ce que la date de cotation approche.