Silver Lake : Altera, soutenue par Intel, prépare une introduction en bourse qui pourrait lui permettre de lever plus de 2 milliards de dollars dès 2026, selon certaines sources

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* L'introduction en bourse pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier

* Silver Lake aurait choisi Barclays, Citi, JPMorgan et Morgan Stanley comme chefs de file, selon certaines sources

* Altera pourrait déposer son dossier de manière confidentielle dans les semaines à venir et entrer en bourse dès cette année, selon certaines sources

par Milana Vinn et Echo Wang

Altera, fabricant de puces soutenu par Silver Lake et Intel INTC.O , se prépare à une introduction en bourse qui pourrait lever plus de 2 milliards de dollars dès 2026, selon des sources proches du dossier, ce qui en ferait l'une des plus importantes introductions en bourse dans le secteur des semi-conducteurs de ces dernières années.

Silver Lake a retenu Barclays BARC.L , Citi C.N , JPMorgan

JPM.N et Morgan Stanley MS.N comme chefs de file pour l’introduction en bourse d’Altera; toutefois, l’ordre des banques dans la liste n’est pas encore définitif, ont indiqué trois de ces sources , qui ont souhaité garder l’anonymat car les discussions sont confidentielles.

La société, dont le siège se trouve à San José, en Californie, s'apprête à déposer en toute confidentialité un dossier d’introduction en bourse dans les semaines à venir , et la cotation pourrait intervenir dès cette année, ont précisé ces sources, tout en soulignant que les plans, notamment le calendrier et le montant de l’offre, pouvaient encore évoluer.

Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley et Silver Lake ont refusé de commenter. Altera, Citi et Intel n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette introduction en bourse serait l’une des plus importantes dans le secteur des semi-conducteurs depuis celle d’Arm Holdings en 2023 , qui avait permis de lever près de 5 milliards de dollars.

Elle interviendrait également alors qu’une série d’introductions en bourse spectaculaires a propulsé le marché américain des introductions en bourse vers une année record . Selon Dealogic, les introductions en bourse aux États-Unis, hors sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), ont levé un montant record de 137 milliards de dollars jusqu’à fin août.

D’autres introductions en bourse de grande envergure sont en préparation, notamment celle d’Anthropic, qui pourrait entrer en bourse dès le mois d’octobre et devrait lever environ 100 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. Cela dépasserait les 75 milliards de dollars levés par SpaceX et pourrait porter le montant total des fonds levés cette année au-delà du record actuel d’environ 156 milliards de dollars atteint en 2021, selon les données de Dealogic.

Altera fabrique des puces programmables pouvant être utilisées à des fins diverses, allant des équipements de télécommunications au secteur militaire. Ses produits sont utilisés dans les centres de données, les réseaux de télécommunications, les équipements industriels, les systèmes aérospatiaux et de défense, ainsi que dans les applications d’intelligence artificielle.

La société a été rachetée par Intel pour environ 16,7 milliards de dollars en 2015 et est redevenue totalement indépendante en septembre dernier, après qu’Intel eut accepté de céder une participation de 51 % à Silver Lake pour 4 ,46 milliards de dollars, dans le cadre d’une transaction valorisant le fabricant de puces à 8,75 milliards de dollars. Intel conserve une participation de 49 %.

Le directeur général, Raghib Hussain, avait déjà fait part des ambitions d’Altera en matière d’introduction en bourse. Dans une interview accordée en juillet à Reuters , il avait déclaré que la société « se préparait à une éventuelle introduction en bourse » alors qu’elle poursuivait sa croissance sur les marchés de l’intelligence artificielle et de la robotique.

Une introduction en bourse pourrait marquer une hausse rapide de la valeur d’Altera depuis son rachat par Silver Lake l’année dernière. Silver Lake avait engagé environ 3,3 milliards de dollars en fonds propres dans cette opération, aux côtés de la société d’investissement MGX, soutenue par Abu Dhabi, qui était co-investisseur dans cette acquisition.

Cette introduction en bourse prévue intervient alors qu’Intel, sous la direction de son directeur général Lip-Bu Tan , poursuit une restructuration de grande envergure visant à relancer la croissance et à rétablir la confiance des investisseurs. Depuis son arrivée à la tête de l’entreprise en 2025, M. Tan s’est efforcé de renforcer les finances du fabricant de puces grâce à des cessions d’actifs, des réductions de coûts et de nouvelles sources de capitaux. L’année dernière, le gouvernement américain a accepté d’acquérir une participation de 9,9 % dans Intel par le biais d’un investissement de 8,9 milliards de dollars lié à des financements précédemment accordés dans les domaines des semi-conducteurs et de la défense.

Intel a également fait appel aux marchés boursiers pour financer l’expansion de ses capacités de production et ses ambitions en matière d’intelligence artificielle. En août, la société a levé environ 20 milliards de dollars lors d’une offre publique de vente d’actions, l’une des plus importantes réalisées par une entreprise technologique américaine, dont le produit sera affecté aux dépenses d’investissement et au fonds de roulement.