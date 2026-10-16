Siltronic bien orienté grâce à un relèvement de recommandation d'analyste

Siltronic grimpe de 3% à 67,1 EUR à Francfort, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de "conserver" à "achat" chez mwb research, avec un objectif de cours inchangé à 85 EUR sur le titre du producteur allemand de plaquettes de silicium hyperpur.

"Nous prévoyons une nouvelle amélioration séquentielle au 3e trimestre, tandis que le resserrement de l'offre de plaquettes de silicium et l'amélioration des conditions tarifaires favorisent une reprise plus significative des bénéfices à partir de 2027", indique l'analyste.

A la suite du récent recul du cours de l'action, le bureau d'études considère également que la valorisation actuelle de Siltronic offre un nouveau potentiel de hausse, de l'ordre de 30% par rapport à son objectif de cours, sur la base du dernier cours de clôture.