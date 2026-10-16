 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Siltronic bien orienté grâce à un relèvement de recommandation d'analyste
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 16:32

Ajouter Boursorama à vos sources

Siltronic grimpe de 3% à 67,1 EUR à Francfort, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de "conserver" à "achat" chez mwb research, avec un objectif de cours inchangé à 85 EUR sur le titre du producteur allemand de plaquettes de silicium hyperpur.

"Nous prévoyons une nouvelle amélioration séquentielle au 3e trimestre, tandis que le resserrement de l'offre de plaquettes de silicium et l'amélioration des conditions tarifaires favorisent une reprise plus significative des bénéfices à partir de 2027", indique l'analyste.

A la suite du récent recul du cours de l'action, le bureau d'études considère également que la valorisation actuelle de Siltronic offre un nouveau potentiel de hausse, de l'ordre de 30% par rapport à son objectif de cours, sur la base du dernier cours de clôture.

Valeurs associées

SILTRONIC
65,900 EUR XETRA +1,07%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:52 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, à rebours de Wall Street où les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres secteurs mieux représentés en Europe, comme la défense ou l'automobile. Francfort a gagné 0,95 %, Milan ... Lire la suite

  • Photo prise et diffusée le 16 octobre 2026 par Vatican Media montrant le pape Léon XIV célébrant une messe à l'hôpital Gemelli à Rome, où il est en convalescence après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon ( VATICAN MEDIA / Handout )
    Le pape a célébré une messe à l'hôpital
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:48 

    Le pape Léon XIV a célébré vendredi une messe à l'hôpital de Rome, où il se remet de l'ablation d'un nodule cancéreux au poumon, ses derniers examens médicaux confirmant "une amélioration constante" de sa santé, selon le Vatican. Des images diffusées par le Saint-Siège, ... Lire la suite

  • Un manifestant au sol, interpellé par des policiers, lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )
    Albanie: le Premier ministre accuse "des mains étrangères" d'attiser les troubles
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:38 

    Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a dénoncé vendredi la présence de "mains étrangères" derrière les manifestations qui visent, selon lui, à entraver le projet d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne (UE). M. Rama a lancé un appel au calme, après de nouveaux ... Lire la suite

  • Une semaine sur les marchés. (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 12 du 16 octobre
    information fournie par Boursorama 16.10.2026 17:38 

    Lundi 12 octobre CAC 40 : +0,38%, à 7.832,88 points La séance du jour La Bourse de Paris a commencé la semaine dans le vert. La semaine sera marquée par la publication d'indicateurs d'inflation en Europe et aux Etats-Unis, cruciaux pour anticiper la suite de la ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,766 +17,11%
CAC 40
7 956,7 +0,28%
Pétrole Brent
106,84 +1,09%
SOITEC
128,55 -1,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank