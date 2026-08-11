Silicon Motion en baisse avant l'ouverture après avoir levé 1 milliard de dollars grâce à une émission d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 août - ** Les actions du fabricant taïwanais de puces Silicon Motion Technology SIMO.O ont reculé de 0,5 % à 229,50 dollars avant l'ouverture, après une levée de fonds supérieure aux prévisions ** SIMO, concepteur de contrôleurs flash NAND pour les dispositifs de stockage SSD, a annoncé lundi en fin de journée le prix d’une émission privée d’obligations convertibles à 0 % d’un montant de 1 milliard de dollars, arrivant à échéance le 15 août 2031
** Le prix de conversion initial de 380,50 dollars représente une prime de 65 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 230,61 dollars ** L’action a chuté de 10 % lundi après que la société a lancé une levée de fonds de 800 millions de dollars destinée à des besoins généraux et au remboursement de sa ligne de crédit en cours
** À la clôture de lundi, l’action affichait une hausse de 149 % depuis le début de l’année, après un gain de 72 % en 2025
** Sur 12 analystes, 11 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et 1 la note « conserver »; l'objectif de cours médian s'établit à 350 dollars, selon les données de LSEG
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