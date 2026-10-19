Silgan et American Industrial vont racheter Trivium Packaging dans le cadre d'une opération de 3,4 milliards de dollars

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(Ajout d'un graphique, des commentaires de la direction au paragraphe 4, des commentaires d'analystes au paragraphe 9, du contexte aux paragraphes 7 et 10, mise à jour des cours des actions)

par Shania S Thomas

Silgan Holdings SLGN.N et la société de capital-investissement American Industrial Partners ont annoncé lundi qu’elles vont racheter Trivium Packaging dans le cadre d’une opération de 3,4 milliards de dollars, alors que le fabricant américain d’emballages pour biens de consommation cherche à étendre sa présence en Europe.

Silgan, qui compte parmi ses clients Campbell CPB.O et Coca-Cola KO.N , fabrique des boîtes métalliques et des produits de distribution tels que des pompes à lotion. Basée aux Pays-Bas, Trivium produit des matériaux d'emballage recyclables et appartient actuellement au Fonds de pension des enseignants de l'Ontario et à Ardagh Group SA.

Cette opération permettra de regrouper les activités de Silgan dans le domaine des emballages métalliques avec celles de Trivium, créant ainsi une entreprise mondiale d’emballages métalliques évaluée à 7,3 milliards de dollars, selon les deux sociétés.

« Trivium est beaucoup plus spécialisée et bénéficie d’une présence bien plus importante en Europe. On profite donc en quelque sorte des avantages géographiques des deux entreprises, et compte tenu de la mondialisation croissante de notre clientèle, nous pensons que c’est un excellent moyen de servir une clientèle internationale », a déclaré Adam Greenlee, directeur général de Silgan Holdings, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

L'action Silgan, qui avait reculé d'environ 6 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de vendredi, a progressé d'environ 9 % dans l'après-midi.

La hausse des coûts des matières premières, due à l’inflation et aux tensions géopolitiques, a pesé sur les marges des fabricants d’emballages, dont certains se sont tournés vers des acquisitions et une réorganisation de leur portefeuille pour renforcer leur rentabilité face à une demande atone.

Au début du mois, International Paper IP.N a indiqué qu’elle évaluait les offres potentielles concernant son activité d’emballage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans le cadre de l’accord avec Trivium, American Industrial Partners investira environ 1 milliard de dollars pour acquérir une participation de 40 % dans l’activité combinée d’emballages métalliques, tandis que ce partenariat générera environ 2,3 milliards de dollars de recettes en espèces pour Silgan, qui conservera une participation de 60 % dans l’entreprise commune.

« Ce rapprochement est logique, car il offre la possibilité de réduire les coûts de l’activité et d’améliorer les marges sans devoir compter sur une reprise de la demande », a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

Cet accord, dont la finalisation est prévue mi-2027, intervient après que Silgan a manifesté son intérêt pour le rachat du fabricant allemand d’emballages médicaux Gerresheimer en mars. Gerresheimer a rejeté l’offre de rachat , a rapporté Reuters en avril.