Canada: légère accélération de l'inflation en septembre

information fournie par Boursorama avec AFP • 19/10/2026 à 16:29

L'inflation s'est légèrement accélérée en septembre au Canada, s'établissant à 3,1% sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, selon des données officielles publiées lundi.

Une raffinerie dans l'Alberta (illustration) ( AFP / DAPHNE LEMELIN )

En août, l'inflation s'était établie à 3%.

L'accélération s'explique principalement par la hausse des prix de l'énergie, en particulier l'essence. Les prix à la pompe ont augmenté de 27,8% d'une année sur l'autre en septembre, contre 22,8% en août.

Cette accélération a toutefois été en partie compensée par un ralentissement de la hausse des prix des aliments, selon Statistique Canada.

L'annonce de cette légère accélération intervient dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis.

En août, le Premier ministre Mark Carney avait rompu les négociations commerciales avec la Maison Blanche, provoquant l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane sur une série de produits canadiens.

Le Canada a à son tour imposé, le 8 septembre, de nouvelles surtaxes sur des produits américains en guise de riposte.

La reprise des négociations commerciales bilatérales n'est pas prévue à ce jour.

"L'économie canadienne est confrontée à des risques baissiers liés aux droits de douane et à l'instabilité des relations avec les États-Unis", affirme dans un communiqué l'économiste de la banque TD, Leslie Preston.

Mais "rien n'indique réellement que la hausse des coûts de l'énergie se répercute sur les pressions inflationnistes générales", ajoute-t-elle.

Dans ce contexte, les experts estiment que la banque centrale devrait maintenir à 2,25% son taux directeur, dont la prochaine décision est prévue le 28 octobre.