Sikorsky (Lockheed Martin) avance vers l'autonomie des hélicoptères Black Hawk UH-60
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 17:06
Sikorsky annonce la réussite des essais en vol et la livraison à l'armée américaine d'un hélicoptère expérimental UH-60MX Black Hawk équipé de la suite d'autonomie MATRIX. Cette étape marque un progrès dans le développement de capacités de vol autonome et de pilotage optionnel.
L'appareil, désormais exploité par l'armée, sera utilisé pour tester des technologies permettant de basculer entre modes piloté, semi-autonome et autonome. Il s'agit du premier Black Hawk de la flotte intégrant pleinement un système "fly-by-wire" (commandes de vol électriques) et une autonomie avancée.
Selon Rich Benton, directeur général de Sikorsky, cette capacité "améliorera l'efficacité des missions et la survivabilité des soldats".
Le système MATRIX permet notamment l'atterrissage automatisé, l'évitement d'obstacles, ainsi qu'une meilleure perception de l'environnement en temps réel. Il contribue aussi à réduire la charge de travail des pilotes et les coûts de maintenance grâce à une architecture ouverte.
Ce programme s'inscrit dans la stratégie de Lockheed Martin visant à développer des systèmes militaires connectés et autonomes, capables de répondre aux menaces émergentes.
Valeurs associées
|625,543 USD
|NYSE
|-0,37%
A lire aussi
-
par Blandine Henault Les Bourses européennes ont terminé lundi en nette hausse après avoir opéré un revirement complet à la mi-journée à la suite des déclarations de Donald Trump laissant entrevoir une baisse des tensions dans le conflit au Moyen-Orient, qui ont ... Lire la suite
-
Les marchés réduisent les paris sur le resserrement de la BCE, mais continuent de prévoir deux hausses d'ici juillet
* Les marchés sont soulagés après le report des frappes par Trump, mais la prudence reste de mise * Les rendements des Bunds baissent par rapport à leur plus haut niveau depuis près de 15 ans * Selon un économiste de BofA, les marchés sous-évaluent l'impact économique ... Lire la suite
-
Des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) ont été déployés lundi dans 14 aéroports du pays, selon un responsable gouvernemental, en raison d'une pénurie de personnel de sécurité due à la paralysie budgétaire partielle. Le président américain avait ... Lire la suite
-
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a essuyé lundi un revers majeur avec la victoire du "non" au référendum sur la réforme judiciaire qu'elle avait portée, à l'issue duquel elle a confirmé ne pas avoir l'intention de démissionner. "Les Italiens ont tranché. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer