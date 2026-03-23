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Sikorsky (Lockheed Martin) avance vers l'autonomie des hélicoptères Black Hawk UH-60
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 17:06

Le groupe américain, filiale de Lockheed Martin, avance dans l'intégration de systèmes de pilotage autonome pour l'armée américaine.

Sikorsky annonce la réussite des essais en vol et la livraison à l'armée américaine d'un hélicoptère expérimental UH-60MX Black Hawk équipé de la suite d'autonomie MATRIX. Cette étape marque un progrès dans le développement de capacités de vol autonome et de pilotage optionnel.

L'appareil, désormais exploité par l'armée, sera utilisé pour tester des technologies permettant de basculer entre modes piloté, semi-autonome et autonome. Il s'agit du premier Black Hawk de la flotte intégrant pleinement un système "fly-by-wire" (commandes de vol électriques) et une autonomie avancée.
Selon Rich Benton, directeur général de Sikorsky, cette capacité "améliorera l'efficacité des missions et la survivabilité des soldats".

Le système MATRIX permet notamment l'atterrissage automatisé, l'évitement d'obstacles, ainsi qu'une meilleure perception de l'environnement en temps réel. Il contribue aussi à réduire la charge de travail des pilotes et les coûts de maintenance grâce à une architecture ouverte.

Ce programme s'inscrit dans la stratégie de Lockheed Martin visant à développer des systèmes militaires connectés et autonomes, capables de répondre aux menaces émergentes.

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