Sika: vise une croissance des ventes de 6% à 9% en 2024

(CercleFinance.com) - Sika a réalisé un chiffre d'affaires de 8'914,9 millions de CHF au cours des neuf premiers mois (contre 8'449,2 millions de CHF sur son exercice précédent), soit une augmentation de 9,1% en monnaies locales. La croissance du chiffre d'affaires en francs suisses s'est élevée à 5,5%.



Sika a atteint un EBITDA de 1'701,7 millions de CHF (contre 1'502,7 millions de CHF en 2023), ce qui correspond à une augmentation de 13,2%. La marge EBITDA a augmenté pour atteindre 19,1 % (contre 17,8 % pour l'exercice précédent).



'Cela est principalement dû au grand nombre de projets d'infrastructure, aux activités de relocalisation de l'économie nord-américaine et à la forte demande d'usines de semi-conducteurs et de centres de données. Nous sommes sur la bonne voie pour une année record et nous sommes en excellente position pour gagner davantage de parts de marché et augmenter notre rentabilité à l'avenir' a déclaré Thomas Hasler, Directeur général.



Pour 2024, Sika s'attend à une croissance des ventes en devises locales de 6 % à 9 % et à une augmentation surproportionnelle de l'EBITDA.





