Sika révise à la hausse ses prévisions de ventes pour l'exercice 2026, le titre gagne 6%

Jefferies estime que les résultats du 1er semestre reste solides et rassurants. Selon l'analyste, le maintien des prévisions d'EBITDA confirme la tendance observée, tandis que les ventes du deuxième trimestre 2026 dépassent nettement les attentes.

L'analyste indique que le principal point négatif réside dans la révision à la baisse des prévisions de marge, même si l'entreprise l'avait déjà évoquée et que le consensus se situe déjà dans la fourchette moyenne.

La révision à la hausse des prévisions de ventes pour l'exercice 2026 est plus inattendue selon Jefferies, le consensus se situant actuellement dans la fourchette basse.

L'analyste note que les ventes du deuxième trimestre 2026 affichent une solide performance organique, supérieure aux attentes. Elles dépassent les prévisions d'environ 5%, cette hausse étant presque entièrement attribuable à la croissance organique ( 5,7% en glissement annuel, contre -0,2% au premier trimestre 2026 et des prévisions inférieures à 1%).

Jefferies indique que cette performance supérieure aux attentes est généralisée à toutes les divisions, les régions EMEA et Amériques affichant toutes deux une croissance organique à un chiffre élevée.

L'analyste note également dans son étude que l'EBITDA du premier semestre 2026 est supérieur d'environ 4% aux prévisions. La marge brute du premier semestre 2026 est en hausse de 70 points de base par rapport à l'année précédente, tandis que la marge d'EBITDA reste stable.

L'EBITDA global dépasse d'environ 4% les prévisions et, au niveau des divisions, à l'instar du chiffre d'affaires, il est globalement supérieur aux attentes.

"Aucun changement n'est attendu concernant le consensus d'EBITDA pour l'exercice 2026, mais la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires constitue une bonne surprise. Sika se dit confiante quant au consensus d'EBITDA pour l'exercice 2026 en valeur absolue (soit 2 159,6 millions de francs suisses)" indique le bureau d'analyse.

Jefferies rappelle que la croissance des ventes en monnaie locale, c'est-à-dire la croissance organique et les acquisitions complémentaires, est désormais estimée entre 3% et 6% en glissement annuel (contre 1% à 4% précédemment), et la marge d'EBITDA entre 19% et 19,5% (contre 19,5% à 20%). Alors que le consensus se situe déjà dans la fourchette basse des prévisions de marge (19,3%), il se situe seulement dans la partie inférieure des prévisions de ventes revues à la hausse ( 3,1%).

Oddo BHF estime pour sa part que les tendances se normalisent en Chine et les investisseurs devraient être rassurés par la dynamique du 1er semestre notamment au niveau de la croissance du chiffre d'affaires probablement tirée par les prix.

"Le management a pris son destin en main grâce à un plan de réduction de coûts et d'efficience (FAST FORWARD)" indique Oddo BHF.