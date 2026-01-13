 Aller au contenu principal
Sika révise à la baisse ses prévisions sur 2025, le titre chute
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 11:24

Sika réalise un chiffre d'affaires annuel de 11,20 milliards CHF avec une croissance des ventes de 0,6 % en devises locales et annonce une révision à la baisse de ses prévisions de marge sur 2025. Suite à ces annonces le titre est en chute de -7%.

La croissance organique a été de -0,4 % sur l'ensemble de l'année (1,2 % hors entreprises de construction chinoises).

L'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré une croissance des ventes de 2,2 % en devises locales (contre 7,3% l'année précédente). Dans la région des Amériques, les ventes ont augmenté de 2,2 % (contre 11,2% l'année précédente). Dans la région Asie/Pacifique, les ventes ont diminué de -5,2 % (contre 2,4% l'année précédente).

Le groupe annonce une révision à la baisse des prévisions de marge pour l'exercice 2025 avant la publication des résultats complets en février. Il prévoit désormais une marge EBITDA pour l'année 2025 légèrement supérieure à 19 %, excluant environ 90 millions de CHF en coûts ponctuels liés au programme " Fast Forward " (contre 19,5-19,8 % précédemment). Selon Jefferies, cela implique une marge d'environ 18-18,5 % incluant les éléments exceptionnels (contre environ 19 % précédemment).

"Sur la base des chiffres publiés (c'est-à-dire incluant les éléments exceptionnels), nous estimons que cela implique une réduction d'environ 5 à 6 % de l'EBITDA consensuel pour l'exercice 2025 et de plus de 20 % pour le quatrième trimestre 2025" indique l'analyste.

"Les marchés mondiaux ont été faibles au quatrième trimestre, notamment les tendances de la construction commerciale aux États-Unis, exacerbées par la fermeture du gouvernement. De plus, la Chine a constaté une faiblesse persistante du marché dans le secteur du bâtiment résidentiel" a déclaré Thomas Hasler, directeur général de Sika.

Jefferies estime que l'attention à court terme devrait se porter sur les implications pour les prévisions de l'exercice 2026 en février.

"Si les perspectives de ventes peu enthousiasmantes ne devraient pas surprendre, la révision à la baisse de la marge pour l'exercice 2025 pourrait rendre plus difficile la réalisation de l'objectif de marge à moyen terme" indique le bureau d'analyse.

