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Sika a finalisé l'acquisition d'Akkim en Turquie
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 09:55
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Sika a finalisé l'acquisition d'Akkim, un fabricant mondial d'adhésifs et de mastics basé en Turquie.

Cette opération renforce encore la position de Sika sur le marché des adhésifs et mastics et crée d'importantes opportunités de croissance grâce à l'élargissement de la distribution et de la portée géographique, ainsi qu'à une capacité de production accrue.

Akkim est une entreprise en pleine croissance qui a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 220 MCHF en 2025.

Elle a une vaste clientèle via un réseau de distribution étendu et bien établi, axé sur les marchés à forte croissance d'Europe de l'Est, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

Son portefeuille complet d'adhésifs et de mastics couvre un large éventail d'applications et de technologies pour le secteur de la construction.

Par ailleurs, l'augmentation des capacités de production permettra de créer un pôle de fabrication et d'exportation très efficace pour les adhésifs et mastics, soutenant ainsi la croissance à long terme de ce segment.

"L'acquisition d'Akkim marque une étape importante dans le renforcement de notre position sur le marché des adhésifs et mastics. En associant nos équipes talentueuses et nos portefeuilles de produits complémentaires, nous créerons davantage de valeur pour nos clients et saisirons de nouvelles opportunités de croissance." a déclaré

Christoph Ganz, Directeur régional EMEA.

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