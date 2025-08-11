Signify: 4,32 millions d'actions rachetées à ce stade
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 13:24
Ces rachats d'actions ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage a acquis près de 4,32 millions de ses propres actions pour un montant total de 89,1 millions d'euros.
Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 millions d'euros, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société par un intermédiaire sur le marché.
Valeurs associées
|22,1800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,54%
A lire aussi
-
Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 572 millions de dollars d'entrées nettes la semaine dernière selon le département Recherche de CoinShares, inversant partiellement la sortie d'un milliard de dollars la semaine précédente provoquée ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur de la marijuana, AMC Entertainment, C3.ai, ALT5 Sigma, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Wall Street est attendue sans grand changement lundi et les Bourses européennes sont également sur de faibles variations à la mi-séance dans un contexte d'attentisme avant la publication cette semaine d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis ... Lire la suite
-
Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe, blessé par balles lors d'une réunion publique en juin à Bogota, est décédé après avoir passé deux mois en soins intensifs et subi plusieurs interventions chirurgicales, a annoncé son épouse lundi. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer