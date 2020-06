Signature d'une nouvelle lettre d'intention pour une unité Mini P2R de traitement des huiles de vidange usagées et des résidus pétroliers au Cameroun

Paris le 24 juin 2020,



Ecoslops est heureux d'annoncer la signature d'une seconde lettre d'intention pour un MiniP2R. Cet accord a été signé avec la société VALTECH ENERGY pour une unité dans le port de Kribi au Cameroun. Il prévoit une prestation globale intégrant la vente d'un Mini P2R, l'intégration locale, la formation des opérateurs et l'assistance technique pluriannuelle. Il vient compléter une installation neuve mise en œuvre par VALTECH localement pour collecter et traiter les déchets pétroliers au Cameroun. Le Mini P2R permettra de valoriser économiquement ces déchets comme produits pétroliers et présente l'avantage de pouvoir traiter aussi les huiles de vidange usagées, source de pollution importante et problématique dans de nombreux pays.

