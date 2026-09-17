Signal positif au Moyen-Orient, un fort rebond se profile à Wall Street

Les principaux indices devraient profiter des signes de désescalade au Moyen-Orient. Sans attendre, les cours du pétrole se sont déjà détendus, avec un WTI qui recule à 100 USD le baril (-1,65%), contre 105 USD mardi.

Le Nasdaq 100 est attendu en hausse de 1,6% à l'ouverture de la Bourse de New York, devant le S&P 500 ( 1,3%) et le Dow Jones ( 1,2%) alors que des signaux positifs sont apparus au Moyen-Orient où des pourparlers ont débuté entre Américains et rebelles Houthis, à Oman.

Néanmoins, le mouvement de désescalade reste pour l'instant fragile. En effet, "le point crucial est que les navires saoudiens ne sont pas couverts par cet accord et demeurent des cibles", souligne Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

L'analyste rapporte qu'Aramco travaillerait à contourner le tronçon endommagé de l'oléoduc saoudien Est-Ouest et qu'une reprise partielle de la capacité pourrait intervenir prochainement, avec un retour à une activité normale visée d'ici six semaines environ.

"Si cette solution permet au brut saoudien d'atteindre Yanbu en évitant le détroit d'Ormuz, elle ne résout pas la principale contrainte maritime. Ces barils doivent toujours transiter par le détroit de Bab el-Mandeb, où les pétroliers saoudiens restent exposés", ajoute l'expert. Ainsi, la problématique physique liée aux exportations saoudiennes demeure globalement inchangée.

Hier soir, après des semaines d'attente et de faux suspense, la Fed a finalement pris la décision de relever son taux directeur de 25 pb afin de contenir l'inflation outre-Atlantique. Kevin Warsh, le dirigeant de la banque centrale, a même adopté un ton belliciste et s'est montré ferme sur la question de l'inflation, tout en saluant la vigueur de l'économie. "En affirmant que cette hausse 'levait une partie de l'assouplissement', il a laissé entendre que d'autres hausses étaient probablement à venir", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

"Son discours a renforcé sa crédibilité : les taux à long terme se sont stabilisés à l'issue de la conférence de presse et la courbe des taux s'est aplatie", poursuit le spécialiste.

Le rendement des T-Bonds à 10 ans s'est légèrement détendu et évolue autour de 4,97%, après avoir brièvement atteint 5,02% hier. Les marchés estiment désormais à 57% la probabilité d'une nouvelle hausse des taux en octobre, puis à 43% celle d'une troisième hausse des taux le 9 décembre.

Dans l'actualité des valeurs, Vineyard Wind et GE Vernova ont trouvé un accord à l'amiable pour mettre fin à l'ensemble de leurs litiges concernant le projet éolien en mer Vineyard Wind. Dans le cadre de cet accord, la multinationale américaine spécialisée dans le secteur de l'énergie a retiré sa demande de résiliation, et les deux parties ont accepté d'abandonner toutes leurs poursuites judiciaires. Les termes de cet accord restent confidentiels.

De son côté, Nike a annoncé la nomination d'Alexandre Arnault, l'un des cinq enfants de Bernard Arnault, à son conseil d'administration, avec l'objectif de relancer une croissance en berne depuis près de deux ans désormais.

Enfin, sur le front des statistiques, la Fed de Philadelphie rapport que le rythme de croissance de l'activité dans le secteur manufacturier dans cette région des Etats-Unis a ralenti en septembre. L'indice la mesurant est passé de 47,4 à 37,8 points alors que les analystes tablaient sur une contraction plus importante, à 31,3 points. Pour rappel, l'activité manufacturière est en expansion quand l'indice est supérieur à zéro et en repli en dessous de 0.

Par ailleurs, le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 196 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 7 septembre, un chiffre en baisse de 10 000 par rapport au niveau de la semaine précédente. A titre de comparaison, le consensus anticipait 208 000 nouvelles inscriptions.