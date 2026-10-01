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Sigma Lithium chute en Bourse après la suspension de sa mine au Brésil
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 19:13

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Sigma Lithium a suspendu temporairement ses activités minières et sa production industrielle sur le site de Grota do Cirilo, son unique mine en production au Brésil, faisant chuter son action de plus de 13% à Toronto. L'Agence nationale des mines brésilienne avait ordonné l'arrêt des activités en raison d'un "risque imminent" non précisé et demandé des travaux correctifs sur le versant est de la fosse nord, où une "section rompue" a été constatée. Cette zone restera fermée jusqu'à l'achèvement des interventions nécessaires.

La suspension, effective depuis le 30 septembre, intervient également dans l'attente de l'examen par une cour fédérale d'appel d'un recours de Sigma concernant ses licences environnementales. Début septembre, un juge avait ordonné leur suspension à la suite d'une action engagée par la Fédération des communautés quilombolas du Minas Gerais. Celle-ci affirme que la mine se trouve dans la zone d'influence de la communauté quilombola de Bau, ce que Sigma conteste en assurant que ses activités n'ont pas d'effets négatifs sur les communautés voisines.

Pendant l'interruption, Sigma poursuivra ses activités commerciales et de recyclage, notamment la vente de fines de lithium de haute pureté destinées à générer des flux de trésorerie. Le groupe maintient sa prévision de production pour l'exercice 2027 à 330 000 tonnes de concentré d'oxyde de lithium, mais repousse de trois mois son objectif de 240 000 tonnes sur douze mois. Sigma prévoit par ailleurs d'engager de nouveaux recours en cas de décision défavorable de la cour fédérale d'appel.

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