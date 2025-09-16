 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sienna IM recrute deux chargés de relations investisseurs dédiés aux CGP
information fournie par Agefi Asset Management  16/09/2025 à 08:15

Sienna Investment Managers (Sienna IM) vient de recruter deux chargés de relations investisseurs au sein de son équipe commerciale dédiée aux actifs cotés et hybrides.

Cyril Grinblat rejoint la société en tant que chargé de relations investisseurs senior – actifs cotés et hybrides. Il aura pour mission de développer le réseau de distribution de Sienna IM ainsi que l’offre destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et de contribuer à l’innovation produits.

Cyril Grinblat vient de Vie Plus où il était responsable de l’animation de l’offre et du développement de solutions pour les CGP. Avant cela, il travaillait chez Roche-Brune AM, ensuite absorbé dans Apicil AM. Il a dirigé les activités de distribution externe et piloté le lancement d’un fonds. Entre 2014 et 2018, il était chez Tocqueville Finance en tant que responsable du développement commercial auprès des conseillers en gestion de patrimoine, sociétés de gestion et banques privées.

Bilel Marjaoui arrive en tant que chargé de relations investisseurs – actifs cotés et hybrides. Il contribuera à la prospection de nouveaux cabinets de gestion de patrimoine et participera à la commercialisation des fonds.

Bilen Marjaoui a débuté sa carrière en 2021 chez DWS en tant qu’assistant commercial, avant d’intégrer Tikehau Capital où il a occupé pendant près de deux ans le poste de chargé de relations investisseurs. À la suite de cette expérience, il s’est lancé dans l’entrepreneuriat dans le conseil en financement aux start-ups.

Les deux nouvelles recrues sont sous la responsabilité de Pierre-Antoine Nonotte-Varly, directeur du développement commercial – actifs cotés et hybrides.

A fin juin 2025, Sienna IM gère plus de 40 milliards d’euros d’encours.

Copyright 2025 Agefi Asset Management.

