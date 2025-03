Sienna IM finance une ferme en agriculture régénératrice en Espagne

(AOF) - Sienna Investment Managers a accordé un prêt à GreenPods, développeur de projets agricoles régénératifs, spécialisé dans la production de fruits à coque et d'olives en Europe, pour sa ferme La Esperanza située en Aragon( Espagne). Il s'agit du premier prêt accordé dans le cadre du fonds de dette privée Sienna Biodiversity Private Credit Fund. " L'agriculture régénératrice a des impacts positifs et tangibles sur l'environnement, puisqu'elle permet de régénérer les sols et de développer la biodiversité ", explique le gestionnaire d'actifs.

Une attention particulière sera portée au suivi systématique financier et extra-financier au travers d'indicateurs sur mesure, définis en commun par Sienna IM et GreenPods, qui reflèteront la matérialité et l'engagement de GreenPods sur les enjeux de biodiversité.

La Esperanza est un verger qui compte déjà 30Ha d'amandiers plantés, et pour lequel 23Ha d'amandiers supplémentaires et 52Ha d'oliviers seront plantés d'ici cet été. Le financement de 2 millions d'euros accordé par Sienna IM servira aux investissements liés à la plantation des amandiers et des oliviers (arbres, machines, irrigation) ainsi que pour tout le programme de réhabilitation des sols et des écosystèmes.