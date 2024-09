Le projet bénéficiera d'un CPPA contractualisé avec Orange France, qui, en sa qualité d'acheteur d'électricité de qualité investment grade, vise à sécuriser ses conditions d'approvisionnement en énergie et à améliorer la visibilité sur les flux de trésorerie de l'actif.

L'installation couplera une centrale photovoltaïque de 77 MWc avec un système de stockage par batteries lithium-ion d'une capacité de 14,8 MW / 33,5 MWh, afin de stocker l'électricité en période de forte production et de l'injecter sur le réseau lorsque la demande est forte.

ll s'agit d'un nouveau financement accordé par Sienna IM dans le cadre de son fonds Predirec ENR 2 (géré par Sienna AM France, société de gestion agréée par l'AMF, membre du groupe Sienna IM).

(AOF) - Sienna IM, gérant d'actifs paneuropéen multi-expertises, a accordé un financement dans le cadre d’un montage assetco à ZE Energy, spécialiste français des projets hybrides combinant photovoltaïque et stockage, pour la construction d'une centrale au sol à grande échelle à Vert (Landes). Le projet est actuellement en cours de construction et devrait être raccordé au réseau Enedis en début d’année 2025.

Sienna IM et ZE Energy finalisent le financement d'un parc hybride solaire

