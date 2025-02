Siemens: Widmer Rail Services a commandé deux Vectron information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a reçu sa première commande de locomotives Vectron équipées d'un module de batterie. JeMyn, une filiale de Widmer Rail Services, a commandé ces deux locomotives Vectron. La livraison des locomotives est prévue pour 2027.



Le module de batterie permet à la Vectron de fonctionner sur de courtes distances sans ligne électrique aérienne.



L'énergie nécessaire est fournie par une batterie lithium-ion haute tension dotée d'un système intelligent de gestion de la batterie pour contrôler la charge et la décharge.



' Grâce au module d'alimentation par batterie, nos clients peuvent désormais parcourir l'ensemble de leurs itinéraires opérationnels de manière électrique et avec des batteries, ce qui permet de réduire davantage les émissions de CO2 dans le transport ferroviaire. ' a déclaré Andre Rodenbeck, directeur général de Rolling Stock chez Siemens Mobility.





