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Siemens vise un taux d'automatisation des usines pouvant atteindre 80 % grâce à l'IA, selon un membre du conseil d'administration
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 15:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intelligence artificielle pourrait contribuer à préserver les emplois dans le secteur manufacturier dans des pays où les salaires sont élevés, comme l'Allemagne, en portant le taux d'automatisation des usines jusqu'à 80 %, a déclaré lundi Cedrik Neike, membre du directoire de Siemens.

S'exprimant depuis l'usine d'électronique de l'entreprise à Erlangen, M. Neike a indiqué que les industriels avaient besoin de gains de productivité annuels de 7% à 9% pour rester compétitifs.

* Siemens entend exploiter l’IA pour porter le niveau d’automatisation de la production industrielle de 30% à 40% actuellement à 70% à 80 %, a précisé M. Neike.

* Siemens et Nvidia NVDA.O travaillent sur l’utilisation de l'"IA physique" dans le secteur manufacturier, en recourant à des jumeaux numériques et à des modèles d’IA pour simuler et optimiser les opérations en usine avant leur déploiement sur le terrain.

* L’entreprise d’ingénierie allemande souhaite faire de son usine d’électronique d’Erlangen une vitrine de la fabrication basée sur l’IA et investira 500 millions d’euros (561 millions de dollars) pour agrandir le site d’ici 2030.

(1 dollar = 0,8909 euro)

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