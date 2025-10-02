Siemens va vendre 5 locomotives avec Akdo?an Train Cargo
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 10:55
Les Vectron MS, conçues pour circuler jusqu'à 200 km/h, seront destinées au fret transfrontalier en Europe centrale, orientale et du sud-est, ainsi qu'aux opérations domestiques en Türkiye.
Ces locomotives seront équipées du système européen de contrôle des trains (ETCS Baseline 3) et des systèmes nationaux correspondants.
Leur livraison est prévue à partir de fin 2027.
Valeurs associées
|238,500 EUR
|XETRA
|+3,05%
