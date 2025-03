Siemens: va supprimer des emplois dans deux secteurs information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Siemens a présenté ses plans de réduction d'effectifs sur l'activité d'automatisation chez Digital Industries et l'activité de recharge de véhicules électriques chez Smart Infrastructure.



Digital Industries emploie environ 68 000 personnes dans le monde. La réduction prévue touchera environ 5 600 emplois dans le monde entier. Une suppression d'environ 2 600 emplois est prévue pour le numérique Industries en Allemagne. Les mesures correspondantes doivent être mises en oeuvre d'ici à la fin de l'année exercice 2027.



Siemens emploie actuellement plus de 1 300 personnes dans son activité de recharge de véhicules électriques dans le monde. Au total, environ 450 emplois vont être touchés par le plan, dont environ 250 en Allemagne. Les mesures prévues seront mises en oeuvre d'ici la fin de l'exercice 2025.





Valeurs associées SIEMENS 237,350 EUR XETRA +1,30%