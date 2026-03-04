Siemens va investir environ 200 millions d'euros dans son site d'Amberg, en Allemagne
Le groupe va construire une usine intelligente pour sa division Smart Infrastructure d'ici 2030. Siemens entend ainsi répondre à la demande croissante de produits électroniques de pointe.
L'entreprise va investir environ 200 millions d'euros dans ce nouveau bâtiment et prévoit également d'autres investissements pour moderniser et décarboner le site.
Dans sa nouvelle usine, Siemens prévoit de mettre en place des opérations de fabrication autonomes, auto-apprenantes et hautement flexibles, partiellement pilotées par l'intelligence artificielle.
" Grâce à l'intelligence artificielle industrielle, aux jumeaux numériques et à l'automatisation de pointe, nous renforçons la compétitivité et créons des emplois d'avenir. Nous contribuons également à consolider la position de l'Allemagne comme pays doté d'un secteur industriel performant. " a déclaré Roland Busch, président-directeur général de Siemens.
