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Siemens signe le premier contrat pour des trains à hydrogène en Roumanie
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 16:16

Siemens Mobility a obtenu un contrat de l'Autorité roumaine de réforme ferroviaire (ARF) pour la livraison de 12 automotrices électriques à hydrogène. Il s'agit du premier contrat de train à hydrogène en Roumanie et l'un des premiers projets d'hydrogène en Europe de l'Est.

L'accord prévoit la livraison des trains ainsi que des services de maintenance et de réparation pour une durée initiale de 15 ans. Les trains doivent arriver en 2029.

Le Mireo Plus H est équipé d'un système de propulsion électrique à pile à combustible à hydrogène, complétée par un stockage d'énergie par batterie. Les batteries sont rechargées soit via le système de pile à combustible ou par freinage régénératif.

" L'hydrogène jouera un rôle clé pour atteindre une mobilité climatiquement neutre en Europe, et ce projet démontre clairement comment l'innovation peut se traduire en des solutions ferroviaires fiables et économiquement attractives ", a déclaré Andre Rodenbeck, DG du matériel roulant chez Siemens Mobility.

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