Siemens: signe d'importants contrats en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 13:32









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a signé d'importants contrats ferroviaires en Thaïlande pour transformer les transports publics.



Le contrat porte sur la livraison de 32 nouveaux trains pour la ligne Orange et la fourniture de services complets, de la conception à l'intégration des systèmes mécaniques et électriques, ainsi que des services de maintenance.



Il porte également sur la livraison de 21 nouveaux trains pour la ligne bleue de Bangkok, y compris la mise à niveau de la signalisation pour améliorer les intervalles de passage, et services de maintenance.



Siemens Mobility fournira des systèmes de signalisation et de télécommunication avancés pour améliorer la connectivité interurbaine des chemins de fer du nord de la Thaïlande.



' Avec 53 nouveaux trains, des systèmes de signalisation et de télécommunication avancés et des services de maintenance à long terme pour la ligne orange, la ligne bleue et les liaisons principales dans le nord du pays, un nombre encore plus important de personnes pourront atteindre leur destination rapidement ', a déclaré Michael Peter, DG de Siemens Mobility.





