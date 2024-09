Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: Saft va fournir des batteries pour sept trains information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 11:01









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies, fournit à Siemens Mobility ses batteries de traction à base d'oxyde de titanate de lithium (LTO) pour alimenter sept trains à hydrogène Mireo Plus H de nouvelle génération circulant en Allemagne.



Les batteries lithium-ion (Li-ion) forment un système d'alimentation hybride avec des piles à combustible pour offrir une alternative intelligente aux automotrices diesel. Les trains Mireo Plus H ouvrent ainsi la voie à un fonctionnement autonome sans émissions sur des trajets longue distance sans alimentation aérienne.



' Siemens Mobility s'engage à réduire les émissions dans le secteur de la mobilité et le développement de nos trains Mireo Plus H constitue une étape importante dans la décarbonisation du transport ferroviaire. Nous sommes fiers que Siemens Mobility et Saft aient coopéré et développé une version adaptée de la technologie LTO, idéale pour nos trains à hydrogène ', a déclaré Albrecht Neumann, DG de la division Matériel roulant de Siemens Mobility.





