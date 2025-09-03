ArcelorMittal va fermer ses usines d'acier long en Afrique du Sud, 4.000 emplois menacés

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a annoncé mardi la fermeture de ses activités d'acier long en Afrique du Sud, une décision qui pourrait entraîner la suppression d'environ 4.000 emplois, selon un syndicat.

Le groupe a expliqué avoir tenté pendant des années de maintenir son activité sidérurgique fragilisée par un marché en difficulté, un système ferroviaire défaillant et des coupures d'électricité à répétition qui ont paralysé l'économie sud-africaine.

L'activité de l'acier plat d'AMSA (surtout utilisé dans les industries automobile, aéronautique et l'électroménager) restera opérationnelle, a ajouté le sidérurgiste.

Les produits sidérurgiques dits longs sont principalement des fils, poutres, poutrelles et fers à béton ou des rails de chemin de fer, dont les clients sont les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Des discussions avaient été engagées avec le gouvernement et d'autres parties prenantes pour trouver une solution avant la date butoir du 30 septembre, sans succès.

"Malheureusement, aucune solution n'a encore été trouvée", a fait savoir ArcelorMittal South Africa (AMSA) dans un communiqué.

Un haut fourneau situé à Newcastle, à 340 kilomètres au nord de la ville portuaire de Durban, a été placé "en maintenance temporaire" alors que l'entreprise se préparait à réduire sa production d'acier long, a précisé cette dernière.

Le syndicat Solidarity estime que cette fermeture entraînera la perte de plus de 4.000 emplois. L'acier faisant partie des secteurs qui devraient être touchés par les droits de douane américains de 30% imposés aux exportations sud-africaines, le syndicat a mis en garde contre "un bain de sang en matière de licenciements qui pourrait toucher de nombreuses industries".

"Si de grandes entreprises comme AMSA ne parviennent plus à garder la tête hors de l'eau, le gouvernement doit se rendre compte que le pays est au bord d'une catastrophe industrielle", a averti Willie Venter, secrétaire général adjoint du syndicat Solidarity.

Le taux de chômage en Afrique du Sud est supérieur à 30%, un des principaux freins à une économie déjà en difficulté.

En juillet, AMSA avait déclaré être confrontée à "une demande modérée du marché, des perturbations ferroviaires et des coupures d'électricité", ainsi qu'à la concurrence des importations qui ont affecté les ventes nationales, représentant près de 80% de sa production locale.