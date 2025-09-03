L'Europe vue en hausse prudente, l'obligataire toujours au centre de l'attention

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture après une séance difficile la veille, marquée par des tensions sur l'obligataire, les investisseurs attendant également les données définitives sur le secteur privé en Europe.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,35% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,25% pour le Dax à Francfort, une ouverture plutôt stable pour le FTSE à Londres (-0,01%) et un gain de 0,3% pour l'EuroStoxx 50. Le Stoxx 600 est quant à lui attendu en hausse de 0,26%.

Les Bourses européennes devraient regagner un peu de terrain mercredi dans un contexte tendu par les inquiétudes liées à l'augmentation des déficits publics dans des pays tels que le Japon et les États-Unis et à la perspective d'une nouvelle crise politique en France, qui ont entraîné une hausse des rendements obligataires à long terme dans le monde entier.

Le rendement de l'obligation japonaise à 30 ans a ainsi atteint un niveau record mercredi, tandis qu'en France, le rendement de l'OAT de même échéance a touché mardi son plus haut niveau en plus de 16 ans alors que le Premier ministre François Bayrou risque d'être renversé par un vote de confiance prévu le 8 septembre.

Le ministre français de l'Économie, Eric Lombard, a déclaré lors d'un entretien publié mercredi par le Financial Times qu'un compromis sur le projet de budget pour 2026 de la France sera "inévitable" si le gouvernement de François Bayrou venait à chuter la semaine prochaine.

Avec toute la prudence qui s'impose, l'attention des investisseurs devrait se porter mercredi sur les données définitives relatives au secteur privé en Europe, qui donneront des indications sur la manière dont les pays font face au régime douanier souvent imprévisible de la Maison blanche, et, dans les prochains jours, sur les données relatives à l'emploi aux États-Unis, qui pourraient donner des indications sur les baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed).

Les données de l'enquête préliminaire de S&P Global auprès des directeurs d'achats ont montré que les entreprises du secteur privé de la zone euro ont connu en août une hausse des nouvelles commandes pour la première fois depuis mai 2024, soutenant une expansion de l'activité malgré la faiblesse continue des exportations.

Sur le plan commercial, l'accord entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur devrait revenir sur le devant de la scène mercredi, lorsque la Commission européenne le soumettra pour approbation, avec la perspective de tensions entre, d'une part, l'Allemagne et d'autres pays qui souhaitent de nouveaux marchés pour compenser les droits de douane américains et, d'autre part, les détracteurs du texte, parmi lesquels figure notamment la France.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N3UP1D3]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que les investisseurs évaluent la légalité des droits de douane imposés par le président américain après qu'une cour d'appel fédérale a jugé qu'ils étaient pour la plupart illégaux.

L'indice Dow Jones a cédé 0,55%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,69% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,82%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo recule mercredi, entraînée par les commentaires d'un haut responsable de la Banque du Japon (BoJ), Ryozo Himino, qui ont tempéré les attentes d'une hausse des taux d'intérêt.

L'indice Nikkei cède ainsi 0,99% à 41.890,61 points.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,78% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,7%, en raison notamment des prises de bénéfices dans le secteur de la défense après le défilé militaire d'une ampleur sans précédent à Pékin pour marquer le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

La Bourse de Hong Kong perd 0,53%.

L'activité du secteur des services en Chine a progressé en août à son rythme le plus important en quinze mois, profitant d'une demande intérieure plus solide et d'un rebond des commandes venues de l'étranger, montre l'indice PMI des services calculé par S&P Global, publié mercredi.

TAUX

Le rendement des Treasuries sont plutôt calmes mercredi après les hausses de la veille, le rendement des bons du Trésor à 30 ans s'établissant juste en dessous du seuil de 5% atteint pour la dernière fois à la mi-juillet.

Le rendement de l'obligation à dix ans affiche 1,2 point de base à 4,2887%.

Au Japon, le rendement des obligations d'État à 30 ans a bondi de 8 points de base (pb) pour atteindre un niveau record de 3,28%, alors que les marchés se préparent à une émission de dette jeudi.

CHANGES

Le marché des changes est plutôt calme, avec le dollar grappillant 0,01% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,04% à 1,1633 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse mercredi, tout en se maintenant près de leurs plus hauts niveaux depuis un mois, dans le contexte des nouvelles sanctions américaines contre un réseau de compagnies maritimes et de navires pour avoir fait passer en contrebande du brut iranien déguisé en pétrole irakien.

Le Brent recule de 0,23% à 68,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,2% à 65,46 dollars.

MÉTAUX

Dans ce contexte incertain, les prix de l'or poursuivent leur hausse mercredi, touchant un nouveau record de 3.546,99 dollars l'once après celui atteint la veille. Le métal jaune est considéré comme une protection fiable contre les troubles géopolitiques et économiques.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h50 PMI final composite août - 49,8

FR 07h50 PMI final des services août - 49,7

DE 07h55 PMI final composite août - 50,9

DE 07h55 PMI final des services août - 50,1

EZ 08h00 PMI final composite août - 51,1

EZ 08h00 PMI final des services août - 50,7

GB 08h30 PMI final composite août - 53,0

GB 08h30 PMI final des services août - 53,6

EZ 09h00 Prix à la production juillet -

- sur un mois 0,2% 0,8%

- sur un an 0,1% 0,6%

USA 14h00 Offres d'emplois juillet 7,378 mlns 7,437

mlns

USA 14h00 Commandes à l'industrie juillet -1,4% -4,8%

* première estimation

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)