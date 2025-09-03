 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Droits de douane: Derichebourg révise en baisse ses objectifs de rentabilité
information fournie par Boursorama avec AFP 03/09/2025 à 08:02

( AFP / JOEL SAGET )

( AFP / JOEL SAGET )

Le spécialiste du recyclage des métaux Derichebourg a révisé en baisse mardi ses objectifs annuels de rentabilité opérationnelle en raison notamment de la hausse des droits de douane aux Etats-Unis, et dit prévoir une chute de son chiffre d'affaires sur un an.

Derichebourg, qui visait initialement 350 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant pour l'exercice 2024-2025, clos le 30 septembre prochain, l'attend désormais "entre 300 et 310" millions, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'objectif de 350 millions, a-t-il rappelé, était conditionné "à l'hypothèse d'un retour rapide des prix et des volumes des matières commercialisées par le groupe au niveau du premier semestre notamment grâce à un accord commercial imminent avec les Etats-Unis".

Or, "cet accord commercial n'est intervenu que fin juillet, tard dans le second semestre" et s'est traduit par des droits de douane qui "demeurent élevés (15% minimum) et très élevés pour l'acier, l'aluminium et le cuivre (50%). Le regain d'activité économique attendu n'a donc pas eu lieu".

Les marges de Derichebourg ont parallèlement été affectées par l'affaiblissement du dollar par rapport à l'euro, le groupe reprochant aussi à la Commission européenne de ne pas avoir oeuvré "à limiter les importations de semi-produits sidérurgiques chinois en Europe ou pour soutenir la production d'acier sur le continent".

"Compte tenu de ces conditions de volumes et de marges unitaires plus faible qu'escompté, le groupe se fixe désormais pour l'exercice clos le 30 septembre 2025 un objectif de chiffre d'affaires compris entre 3,25 et 3,4 milliards d'euros", a-t-il ajouté, tout en se disant "confiant dans ses fondamentaux".

Il s'agirait d'une chute par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2023-2024, qui s'était établi à 3,6 milliards.

