Siemens: résultats trimestriels solides, mais sans surprise information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Siemens a dévoilé jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu et confirmé ses objectifs annuels, une annonce jugée néanmoins insuffisante pur maintenir la dynamique haussière du titre, qui avait fortement rebondi ces dernières semaines.



Le conglomérat industriel allemand prévoit toujours une croissance comprise entre 3% et 7% de son chiffre d'affaires à données comparables sur son exercice en cours, qui se clôturera fin septembre, pour un bénéfice par action (BPA) attendu de 10,40 à 11 euros.



S'il évoque un environnement économique à l'incertitude 'accrue', le groupe de Munich estime que ses solides performances du trimestre écoulé le placent en bonne position pour maintenir sa trajectoire de croissance.



Les résultats de son deuxième trimestre fiscal ont dépassé les attentes, avec notamment une hausse de 9% à 21,6 milliards d'euros de ses prises de commandes à données comparables, contre un consensus de 20 milliards.



Lui aussi exprimé en données comparables, son chiffre d'affaires s'est accru de 6% à 19,8 milliards d'euros, au-dessus du consensus de 19,5 milliards.



Le bénéfice du segment industriel a quant à lui grimpé de 29% à 3,2 milliards d'euros, battant encore le consensus établi à 2,7 milliards.



'C'est une publication solide, mais sans surprise, qui ne vient pas fondamentalement changer la thèse d'investissement entourant le dossier', réagit ce matin un trader.



Le titre lâchait 3,5% dans le sillage de ces annonces, victime de prises de bénéfices après le rebond de quelque 27% qu'il avait enregistré sur les quatre semaines écoulées.





Valeurs associées SIEMENS 217,250 EUR XETRA -3,04%