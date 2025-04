Siemens : reperd 5% vers 178E, surveiller 177E information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Siemens reperd 5% vers 178E et revient tutoyer son récent support des 177E des 7 et 9 avril.

L'incapacité de rebondir sur 48H laisse planer le risque d'une rechute vers le plancher des 167E du 7 avril, puis 154E du 6 août 2024.





Valeurs associées SIEMENS 180,120 EUR XETRA -3,65%