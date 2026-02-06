Siemens remporte un contrat ferroviaire de trois milliards d'euros au Danemark
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 12:02
Ce contrat-cadre prévoit la livraison de 226 rames automatisées de quatre voitures, avec une option concernant 100 trains supplémentaires, qui seront utilisés dans le cadre de la modernisation du réseau ferroviaire express régional de l'agglomération de Copenhague.
Dans le cadre du projet, Siemens Mobility, en tant que chef de file, sera responsable des équipements électriques, comprenant la propulsion et les systèmes de freinage, l'alimentation à bord, les systèmes de contrôle des trains et des véhicules, le système d'information passagers ainsi que les bogies.
Stadler fournira de son côté les caisses des trains, les attelages, l'ensemble des aménagements intérieurs et sièges, la climatisation et les portes, mais assurera aussi l'assemblage final des rames.
Le contrat s'inscrit dans le cadre de la plus grande transformation orchestrée dans l'histoire du réseau S-Bane de Copenhague, vieux de 90 ans.
Pendant les heures de pointe, les trains circuleront avec un intervalle maximal de sept minutes et demie sur chaque ligne, et jusqu'à seulement une minute et demie entre deux trains dans le centre de Copenhague. Cela devrait se traduite par près de 35% de départs supplémentaires par rapport à aujourd'hui.
Siemens assurera par ailleurs l'entretien du matériel pendant plus de 30 ans.
Les trains doivent commencer à rouler en 2032, avec des livraisons qui s'échelonneront jusqu'à 2040.
