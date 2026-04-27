Siemens remporte un contrat à New York
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 16:03
Dans ce projet, figure le déploiement de la solution française d'automatismes de contrôle des trains Trainguard MT CBTC de Siemens Mobility, qui permet aux trains de circuler avec des intervalles pouvant descendre jusqu'à 90 secondes grâce à une communication continue et à une signalisation de pointe.
La modernisation comprend 23 stations et remplacera une infrastructure centenaire et elle améliorera les déplacements entre Brooklyn et le Queens grâce à une solution plus durable et écoénergétique.
En renforçant la capacité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, cet investissement prépare l'une des lignes les plus fréquentées de New York à répondre aux besoins de mobilité des prochaines décennies. Siemens Mobility assurera également la maintenance grâce à un contrat de 25 ans, avec une option pour deux prolongations supplémentaires de cinq ans.
Valeurs associées
|252,650 EUR
|XETRA
|+0,32%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite
-
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite
-
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite
-
La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer